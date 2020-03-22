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Cenk Renda'dan açıklama

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı´nda koronavirüs belirtilerine rastlanan takım menajeri Cenk Renda, yoğun bakımda olmadığını ancak hastanede kontrol altında tutulduğunu söyledi

Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı´nda koronavirüs belirtilerine rastlanan takım menajeri Cenk Renda, yoğun bakımda olmadığını ancak hastanede kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Fenerbahçe Kulübü, bugün yaptığı açıklama ile erkek basketbol takımında yapılan rutin kontroller sonrasında bazı oyuncular ile idari ekipten bazı isimlerde koronavirüs belirtileri olduğunu açıkladı. Yapılan testler sonrasında alınan numunelerin Sağlık Bakanlığı´na gönderildiğini bildiren Fenerbahçe´de erkek basketbol takımı idari menajeri Cenk Renda´nın yoğun bakımda olduğu haberleri çıktı. Cenk Renda, kendisine ulaşmak isteyen Fenerbahçeliler ve yakın dostlarına topluca bir mesaj yollayarak, yoğun bakımda olmadığını, kontrol amaçlı özel hastanede olduğunu açıkladı. 

Cenk Renda, `´Dostlarım selam, karantina altındayım bir özel hastanede. Dün akşam geldim, bırakmadılar. Tedaviye başlayacaklar ama ne zaman bilmiyorum çünkü bir daha test yaptılar. Koronayım yüzde bir milyon. Zor bir durum, zor bir süreç. Kusura bakmayın telefonlarınızı açamıyorum, konuşmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum, dikkat edin kendinize´´ ifadelerini kullandı.

 

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