Ceren Kaplakarslan ikinci kez anne oluyor - Magazin haberleri

Temel Tankıran ile ilişkisinden dünyaya gelen Tuva'yı ocak ayından dünyaya getiren manken Ceren Kaplakarslan, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Kaplakarslan'ın babası Atilla Kaplakarslan, sosyal medya hesabından kızı ve torunu ile paylaştığı bir fotoğrafta 31 yaşındaki modelin hamile olduğu görüldü.

Ceren Kaplakarslan'ın yaklaşık iki ay önce de Tankıran ile nikah masasına oturduğu iddia edildi.

Öte yandan manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, geçen yıl 6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Kankıran tarafından şiddet görmüştü.

Oyuncunun annesi Nuray Deveci'yi de silahın kabzasıyla yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla Kankıran, tutuklanmış ve davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti.