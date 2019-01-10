CES 2019'a otomobiller damga vurdu

Tüketici elektroniği fuarı CES 2019, bu yıl da teknoloji markalarının yanında otomobil dünyasında da bir çok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Markaların futüristik fikirlerinin prototiplerini sergilediği fuar, dünya prömiyerlerine de sahne olmuş durumda. Özellikle uzakdoğulu üreticilerin şovuna sahne olan CES 2019'a 'ayağa kalkabilen' ve 'uçan' otomobiller damgasını vurdu. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberi...