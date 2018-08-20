Çeşme
Turizm
Haberler > Ekonomi > Turizm

Çeşme'ye bayram piyangosu: 1 milyon tatilci

İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla yüzde 100 doluluğa ulaşırken, tatilciler akın akın ilçeye gidince kentin her yerinde bayram bereketi yaşanmaya başladı

20.08.2018 - 15:32 | Güncelleme: İHA

Çeşme'deki otel, butik otel ve pansiyonlara günler öncesinden rezervasyon yaptıran tatilciler, tatilin başlamasıyla Çeşme'ye akın etti. Şehirlerinde sıcaktan bunalmış tatilcilerin bir bölümü otellerindeki havuzları tercih ederken, büyük bir çoğunluğu ise üç tarafı denizle çevrili olan Çeşme'nin incecik kumuyla ünlü plajlarını doldurarak kendilerini serin sulara bıraktı. Alaçatı'daki dünyaca ünlü sörf merkezi ise sörf meraklılarının uğrak mekanı oldu.

Çeşme'nin her biri ayrı değerlere sahip uzak mahalleleri de bayram bereketinden faydalanırken, çarşı esnafı, kafe, bar ve restoranlar da hizmet yarışına girdi.

"ÇEŞME OLARAK HEDEFİ YAKALADIK"

Çeşme'nin 2018 yaz sezonunu oldukça güzel geçirdiğini söyleyen Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, yaptığı açıklamada yaz sezonundaki doluluk oranlarının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Seçim sonrası Çeşme'ye büyük talep oluştu. Perşembe'den pazara kadar olan süreçte doluluk oranlarımız yüzde 100, diğer günlerde de yüzde 80-90 civarında seyretmiştir ki son 5 yılın doluluk oranlarına baktığımızda, Çeşme olarak hedefi yakalamış durumdayız. 2013 - 2014 yıllarındaki hedeflerimize koşarak ulaştık" dedi.

"NİTELİKLİ TURİZM İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ"

ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Biz hep 1 milyon turist diye anons ediyoruz; fakat sokakların, otellerin dolmasından çok, gelen konukların Çeşme'ye ne kattıkları çok önemli. Çeşme'de otel ve restoran fiyatları çok çok ucuz değil. Tabi ki, her otel kendi kalitesinde, her restoran kendi kalitesinde fiyat belirlemekte. Bu fiyat karşılığında da belli bir hizmeti konuklarına sunmaktadır. Bu nedenle Çeşme'yi ziyaret eden tatilciler, bir değer bırakarak Çeşme'den gidiyor. Biz Çeşme'de nitelikli turizm için uğraş veriyoruz. Bu güzelliğimizi, sokaklarımızı, denizimizi, Çeşme'nin lezzetlerini, antik çağdan kalan yaşam stilini dünyaya Newyork Times ile duyurduk. Çeşme'de tecrübesi yüksek turizmciler hizmet veriyor ve işletmecilik yapıyor. Dolayısıyla Çeşme, dünyada en iyi olmak için ciddi değerler koymuştur. Bu hedefi de yakalayacaktır" diye konuştu.

"ÇEŞME, 50 YILDA ULAŞAMADIĞI HEDEFE SON 5 YILDA ULAŞTI"

Özellikle Alaçatı, marinalar ve Çeşme'nin birbirinden güzel mahallerinin, turizm için mücadele verdiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:
"Çeşme, 50 yılda ulaşamadığı hedefe, son 5 yılda ulaştı. Çok mutluyuz. Müşteri memnuniyetini de sağlayarak, bu hedefleri devam ettirmek ve turizmi sürekli güncel tutmak çabası içerisindeyiz. Çeşme denilince, hep akıllara 3 ay açık, 9 ay kapalı gibi bir imaj geliyor. Artık bu imajdan uzaklaşmaya başladık. Çeşme, eylül'de de, ekim'de de çok güzel. Çeşme, kasım, aralık, ocak, şubat'ta termali ile çok daha güzel. Çeşme, mart, nisan, mayıs'ta sörfüyle daha güzel. Alaçatı sokakları 365 gün güzel. Özellikle hafta sonlarında Alaçatı sokaklarını yaz havasında yaşamak mümkün. Dolayısıyla Çeşme'de yakın gelecekte 12 ay turizm olacaktır. Şu anda hedefimiz 6-7 ay. Ama önümüzdeki 5 yılda, Çeşme'de 12 ay turizmi sağlamanın mücadelesi içinde olacağız."

"BU SENE YABANCI MİSAFİR SAYIMIZDA ARTIŞ VAR"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Belge de yaptığı açıklamada, Çeşme'de doluluğun uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak, "Doluluk bayramda üst seviyeye ulaştı. Maalesef bayramda yerimiz yok; ancak bu sadece bayram ile sınırlı değil. Çeşme, her mevsimi, her ayı ayrı güzellikte yaşanan bir yer. Özellikle de Eylül ayı ve Ekim ayını, geçen yıla göre yüzde 30 farkla kapatacağımızı, şu andaki rezervasyon rakamları ile görebiliyoruz. Bu konuda inancımız da tam. Çeşme, kendine münhasır bir yer. Havasıyla, suyuyla, deniziyle, hizmetiyle başka hiçbir yere benzemiyor. Bunun karşılığını Çeşme yavaş yavaş buluyor. Bulmaya da devam edecek. Ben, Çeşme'nin bunu önümüzdeki yılların da daha da genişleterek, termal turizm ile de süsleyeceğini ve önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Bu sene yabancı misafir sayımızda artış var. Gözle görülebiliyor. Alman'ı, Çinli'si, Hollandalı'sı, Rus'u, Ukraynalı'sı, Japon'u, hepsi Çeşme'de. Önümüzdeki sene daha fazla Japon turist bekliyoruz. Bu sene Çinli'ler ikinci sıraya yerleşti. Air Arabia, Dubai'den İzmir'e direk uçuşlara başladı. Bundan sonra Çeşme'nin sadece iç pazarda değil, dış pazarda da talep göreceğine ve çok farklı yerlere gideceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.