Ceylan Ertem: Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosCeylan Ertem: Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum - Magazin haberleri
ABONE OL

Ceylan Ertem: Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum

Şarkıcı Ceylan Ertem, sosyal medya üzerinden verdiği konserde Serdar Ortaç'ı eleştirdi. Ertem, "Onu görmeye dayanamıyorum. Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarih iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır" sözleriyle tepki gösterdi

Ceylan Ertem: Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum - Magazin haberleri
"Onu görmeye dayanamıyorum"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Koronavirüsü atlatan şarkıcı Ceylan Ertem, geçtiğimiz günlerde online konser verdi. 40 yaşındaki Ertem, konserinde popçu Serdar Ortaç'a tepki gösterdi.

"ONU GÖRMEYE DAYANAMIYORUM"

"Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum" diyen Ceylan Ertem, konuyla ilgili şunları söyledi:

Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarih iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Ertem, koronavirüs testinin pozitif çıktığını, "İnanılmaz bir koruma, kollama içinde de olsam, ne yazık ki bugün Covid-19 test sonucum pozitif çıktı dostlar" sözleriyle duyurmuştu.

"HEPSİ KANATSIZ MELEK GİBİ DAVRANDI"

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu süreçte hastanedeki doktor hanım ve tüm hemşireler, filyasyon ekipleri, 24 saat ulaşılabilir olan aile hekimi hanımefendi... Hepsi kanatsız melek gibi davrandılar. Kibar, ilgili, sabırlı... Sağlıkçılarımıza zam, ödül, madalya! Ne varsa verilmeli! Dil uzatanların, dilleri tutulsun!

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özge Gürel'den sevgilisi Serkan Çayoğlu'na maskeli öpücük - Magazin haberleri
FİSKOSMaskeli öpücük
Bestemsu Özdemir hem kurallı hem de kuralsız! - Magazin haberleri
FİSKOSHem kurallı hem de kuralsız!
İbrahim Büyükak: Aşermeler yavaş yavaş başladı - Magazin haberleri
FİSKOS"Aşermeler yavaş yavaş başladı"
Yağmur Ünal: Onu anneme sorun - Magazin haberleri
FİSKOS"Onu anneme sorun"
Ceyhun Mengiroğlu: Evde oturmaktan sıkıldık - Magazin haberleri
FİSKOS"Evde oturmaktan sıkıldık"
Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı - Magazin haberleri
FİSKOSHülya Avşar'ın kayak keyfi
Hatice Şendil'den ikinci çocuk açıklaması - Magazin haberleri
FİSKOS'Kıskanç bir eş değilim'
Berfu Yenenler: Duygusal olarak yoğun bir dönem oluyor - Magazin haberleri
FİSKOS"Duygusal olarak yoğun bir dönem oluyor"
Fahriye Evcen: Güneşi yakala - Magazin haberleri
FİSKOS"Güneşi yakala"
Yasmin Erbil: Asi değilim, minnoşum - Magazin haberleri
FİSKOS"Asi değilim, minnoşum"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X