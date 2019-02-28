Chahechouhe, Fenerbahçe karşısında oynayabilecek durumda

Spor Toto Süper Lig'de 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizesor'da, teknik direktör Okan Buruk, Aatıf Chahechouhe'nun sakatlığının devam ettiğini ancak futbolcunun büyük olasılıkla Fenerbahçe karşısında forma giyebileceğini söyledi.
Okan Buruk ve takım kaptanı Orhan Ovacıklı, Ali Metin Kazancı Rize Lisesi'nde düzenlenen spor panelinde öğrencilerle bir araya geldi.
Buruk, burada yaptığı konuşmada, eğitimin spor ile birlikte götürülmesi gerektiğini, sporun insan gelişiminde önemli yeri olduğunu anlattı.
Öğrencilerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının yanında mutlaka bir spor dalına yönelmelerini isteyen Buruk, "Spor sadece futbol değil. Mutlaka hayatımızın sağlıklı gelişimi için bir spor dalına yönelmeliyiz. Bu bizi daha güçlü bir hale getirecek ve yaşamdaki öz güvenimizi artıracaktır." dedi.
Buruk, Rize'de çok farklı hisler yaşadığını kaydederek, takımın zor zamanlarında dahi taraftarın kendilerine sahip çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini ve ayakta kalmalarını sağladığını aktardı.
Fenerbahçe maçında işlerinin kolay olmadığının altını çizen Buruk, "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düşmelerine rağmen maçı çevirmeyi başardılar. Futbolda hataya yer yok. Çok dikkatli olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
"AATIF CHAHECHOUHE'N SAKATLIĞI ÇOK KONUŞULDU"
"Aatıf haftalardır sakatlığı nedeniyle idmanlara tam çıkamıyor. Maçlarda görev alıyor. Bu hafta da sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamadı. Yarın son kontrollerin ardından daha net bir şey göreceğiz. Aatıf'ın sakatlığı devam ediyor ama oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz."
Buruk, Fenerbahçe maçına gitmek için uçak bileti almak istediğini söyleyen bir öğrencinin masraflarını karşılayacağını ifade etti.
Takım kaptanı Orhan Ovacıklı ise kendisinin çok kitap okuduğunu, okumanın kaliteli yaşamda önemli olduğunu belirterek, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
İkinci yarıda takımda işlerin iyi gittiğine dikkati çeken Ovacıklı, "Maç maç baktığımızda iyi işler yaptık. Şimdi önümüzde çok zor bir maç var. Fenerbahçe karşısında seyircisinin de desteği ile işimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Biz de çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kadıköy'den inşallah kazanıp Rize'ye döneriz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve Okul Müdürü Cemil Metoğlu, Okan Buruk'a çiçek verdi.
Buruk ve Orhan Ovacıklı, panelin ardından öğrencilerin formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirdi.
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