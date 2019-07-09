Sanatçının doğum günü kutlamaları kapsamında Fransa’da yer alan Chaplin Vakfı tarafından düzenlenen Logo Tasarım Yarışması’na dünyanın dört bir yanından çok sayıda tasarımcı katıldı. ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Burkina Faso, Endonezya, Finlandiya, Filipinler, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, İtalya, İskoçya, İspanya, İsviçre, Kanada, Kolombiya, Kıbrıs, Litvanya, Malezya, Nepal, Norveç, Türkiye ve Venezüella’dan gönderilen 200’e yakın logo arasından Erhan Ay’ın hazırladığı logo birinci seçildi. Erhan Ay’ın 130’uncu yıl logosu sene boyunca vakfın tüm iletişim çalışmalarında ve İsviçre’deki Chaplin Müzesi’nde kullanılacak.

Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Erhan Ay, halihazırda Haus’da Group Head olarak görev yapıyor.