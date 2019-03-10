Chelsea, Premier Lig'in 30. haftasında Wolverhampton'la 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekip maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergilese de Wolverhampton, 56. dakikada Raul Jimenez'in golüyle öne geçti.

Maçın kalan bölümlerinde net fırsatlardan sonuç alamayan Chelsea, aradığı golü 90+2'de Eden Hazard ile buldu ve bir puana razı oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea haftayı 57, Wolverhampton ise 44 puanla kapattı.