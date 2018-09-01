Antonio Conte ile yollarını ayıran ve sezona Maurizio Sarri yönetiminde başlayan Chelsea, Premier Lig'in 4. haftasında da kayıp yaşamadı.

Eddie Howe yönetiminde ligin dikkat çeken ekiplerinden olan Bournemouth'u ağırlayan Chelsea, ilk 45 dakikada giridği pozisyonları değerlendiremedi.

61. dakikada Alvaro Morata yerini Olivier Giroud'a, 65. dakikada Willian yerini Pedro'ya bıraktı. Chelsea, aradığı golü 72. dakikada buldu. Oyuna sonradan giren Giroud, yine sonradan giren Pedro'ya asist yaptı ve Katalan yıldız skoru 1-0'a getirdi.

Mücadelenin 85. dkaikasında Marcos Alonso'nun asistini gole çeviren Hazard, farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Chelsea maçı 2-0 kazandı.

Sarri ve öğrencileri bu sonuçla 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Bournemouth ise ilk yenilgisini aldı ve haftayı 7 puanla kapadı.

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