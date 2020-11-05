Chelsea, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki 3. hafta maçında Rennes'i 3-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller; 10. (penaltı) ve 41. dakikalarda (penaltı) Timo Werner ve 50. dakikada Tammy Abraham'dan geldi. Rennes'de Dalbert Henrique 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

E Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Sevilla 2-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta Kransnodar'ı 3-2 yendi. Goller; 42. dakikada Ivan Rakitic, 69 ve 72. dakikalarda Youssef En Nesyri'den geldi. İspanyol ekibinde Jesus Navas, 50. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rus ekibinin gollerini ise 17. dakikada Magomed Suleymanov ve 21. dakikada penaltıdan Marcus Berg kaydetti.

Alınan bu sonuçların ardından Chelsea ve Sevilla 7'şer puana yükseldi.