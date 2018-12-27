Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea, Watford'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maviler'in gollerini 45+1'de ve 58'de penaltıdan sahneye çıkan Eden Hazard kaydetti. Ev sahibine ise 45+3'te fileleri bulan Roberto Pereyra yetmedi.

Bu sonuçla puanını 40 yapan Chelsea, 3. sıradaki Manchester City ile aradaki puan farkını 4'e düşürdü.

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