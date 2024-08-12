Chelsea, Portekizli yıldız Pedro Neto'yu kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Wolverhampton forması giyen Pedro Neto'yu renklerine bağladı.
İngiltere devi Chelsea yeni sezon öncesi transfer hız kaybetmiyor. Mavi-beyazlı ekip Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Pedro Neto ile 7 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Chelsea transferi, sosyal medya hesabından 'Maviye damgasını vurmaya hazır' başlıklı gönderi ile duyurdu.
Kulüp sitesine konuşan yıldız oyuncu, "Bu kulübe katıldığım için çok mutluyum. Buraya gelebilmek için kariyerimde çok çalıştım. Bu formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.
Chelsea'nin Portekizli futbolcu için 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve sözleşmede 3 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı belirtildi.
TRANSFER DÖNEMİNDE 190 MİLYONLUK HARCAMA
Chelsea son transferinin resmiyet kazanmasıyla, transfer döneminde toplam 190 milyon euro harcama yapmış oldu.
GEÇEN SEZON 14 GOLE KATKI
Portekizli yıldız geride kalan sezonda Wolverhampton formasıyla tüm kulvarlarda 24 resmi maça çıktı ve takımına 3 gol, 11 asistlik skor katkısında bulundu.
WOLVERHAMPTON KARİYERİ
2019 yılından beri Wolverhampton forması giyen Pedro Neto 134 maçta 14 gol, 24 asistle oynadı.
Braga altyapısında yetişen Pedro Neto daha sona Lazio'da oynadı. 24 yaşındaki oyuncu Wolverhampton'a, Lazio'dan 17.90 milyon euro bonservisle gelmişti.