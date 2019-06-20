5 ay önce kurulan ve 2021'de MLS'te boy gösterecek olan Austin FC'nin sahibi Anthony Precourt, Galatasaray'ın transfer teklifi yaptığı iddia edilen Javier Hernandez hakkında açıklama yaptı.

Teksas'ta bulunan Austin FC'nin kadrosuna Meksikalı bir oyuncu katmak istediği belirtilirken Precourt, "Chicharito, herkesi heyecanlandıracak bir isim. Hedefimizde bu tip yıldızlar olacak. West Ham United'la olan sözleşmesini yenilemeyeceğini ve kulübünden ayrılacağını düşünüyorum. Elbette diğer kulüplerden de transfer teklifleri olacaktır ancak onu kadromuza katmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Diğer MLS ekipleri Colorado Rapids, Real Salt Lake, Columbus Crew ve Los Angeles FC'nin de Chicharito'ya ilgili olduğu belirtilirken DC United kaptanı Wayne Rooney, Manchester United'dan takım arkadaşı Chicharito'nun harika bir transfer olacağını da dile getirdi.

Austin FC, hazırlıklarını tamamladıktan sonra David Beckham'ın kulübü Inter Miami ve Nashville Soccer Club'la birlikte MLS'in 27. kulübü olacak.