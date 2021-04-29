Bitcoin’in hayatımıza girmesiyle başlayan kripto para borsasındaki değer artışı günden güne artıyor. Son günlerin en çok konuşulan coinlerinden olan, spor ve eğlence sektörünün tokeni Chiliz (CHZ) araştırılıyor. Peki, Chiliz (CHZ) nedir? CHZ coin kaç TL? İşte detaylar..

CHZ COIN NEDİR?

Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018’de piyasaya sürülen Chiliz (CHZ) coin, spor ve e-spor dünyasında yaygınlaşan bir kripto para birimidir. CHZ, Socios.com platformunun hizmet token’ı olarak kullanılmaktadır.

Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve bir ERC-20 token’ı olan Chiliz (CHZ),spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunar.

Socios ve Chiliz ekibi birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini hedefliyor.

15 MART CHZ COIN

CHZ Coin bugün yani 29 Nisan Perşembe günü ortalama olarak 0,599171 Dolar seviyelerinde seyrediyor.