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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM' Genel Kurulu'ndaki olaylı oturumun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u telefon ile aradı. Yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade eden Özel, Kurtulmuş'tan inisiyatif almasını ve siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat kendisinin başkanlık etmesini istedi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 16.08.2024 - 16:35 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:36
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        Özel, Kurtulmuş ile görüştü
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        TBMM, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Meclis'te toplantı yeter sayısı bulundu. Görüşmeler başlamadan önce usul tartışması çıktı. Tartışmaların yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine birleşime 3 kez ara verildi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te çıkan kavga hakkında, "İnanılmaz derecede utanç içindeyim böyle bir duruma şahit olduğum için. Kurtulmuş’um derhal tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum bu gerçekten Meclis açısından taşınabilir bir yük olmaktan çıktı" dedi.

        Özel, daha sonra Kurtulmuş'u telefonla arayarak inisiyatif almasını ve siyasi parti temsilcileriyle yapılacak toplantıya bizzat kendisinin başkanlık etmesini istedi.

        Özel, "Bu şiddeti normalleştiremeyiz. Olayların bu noktaya gelmesi konusunda sizin mutlaka inisiyatif almanız gerekiyor" dedi. Özel bir idare amirinin yaptığı saldırının izah edilemez olduğunu ifade etti.

        Yaşananları "rezalet" olarak nitelendiren Özel, Meclis Başkanı'ndan artan şiddete dur demesini bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını, Meclis'teki şiddet olaylarıyla ilgili bir toplantı planlanması durumunda ise bu toplantıya en üst düzeyde katılım göstereceklerini dile getirdi.

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        #Özgür Özel
        #Meclis
        #Numan Kurtulmuş
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