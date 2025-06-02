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        Haberler Gündem CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi

        CHP Sözcüsü Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin devam eden grevine ilişkin, "Bir an önce sendikayla büyükşehir belediyemizin ortak bir noktada buluşması, koşullar ve imkanlar el verdiği ölçüde işçi ve emekçi kardeşlerimizin hakkını ezdirmeden, yedirmeden, emeğinin karşılığını mümkün mertebe vererek ancak belediye imkanlarını ve koşulları göz önüne alarak bir uzlaşı sağlanması dileğimizdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 19:50 Güncelleme: 02.06.2025 - 19:55
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        Yücel'den İzmir'deki grev hakkında açıklama
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        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

        MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında partisinin belediye başkanlarının gözaltına alınmasını eleştirdi.

        Yücel, hakkındaki yolsuzluk soruşturması dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 75 gündür tutuklu bulunduğunu anımsatarak, İmamoğlu'nun halkla kurduğu bağın koparılamayacağını söyledi.

        Sokağın geçim sıkıntısının gündemlerinde olduğunu belirten Yücel, iktidara ekonomi üzerinden eleştirilerde bulundu.

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        Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, geçen hafta DİSK, TİSK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ile görüştüğünü hatırlatarak, "Buradan AKP iktidarına çağrıda bulunuyoruz; temmuzda bir ara zam yapmamayı akıllarından bile geçirmesinler. Emekçinin artık dayanacak gücü kalmadı. Milyonlarca emekçinin ve ailelerinin ahı, vebali üzerinizdedir." ifadelerini kullandı.

        "KARŞIMIZDA MEVCUT ANAYASAYA UYAN BİR İKTİDAR GÖRMELİYİZ"

        Ülkede çözülmeyi bekleyen onlarca sorun varken, iktidarın önceliğinin yeni bir anayasa yapmak olduğunu savunan Yücel, şu ifadeleri kullandı:

        "AKP iktidarı öncelikle, bugüne kadar sergilemiş olduğu hukuk dışı tavırlarından vazgeçmelidir. 'Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok.' diyen Erdoğan, önce 86 milyona, sonra da aynı masaya oturmak istedikleri CHP'ye samimiyetini göstermelidir. Bunun yolu ise öncelikle mevcut anayasaya uymaktan geçer. Öncelikle karşımızda mevcut anayasaya uyan, temel hak ve özgürlüklere saygılı bir iktidar görmeliyiz. Görmeliyiz ki dertlerinin Erdoğan'ı yeniden aday yapmak olmadığına kanaat getirebilelim. Aksi takdirde mevcut Anayasa'ya uymayanlarla yeni Anayasa yapmak noktasında buluşmamız mümkün değildir."

        İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin grevine ilişkin soru üzerine Yücel, işçilerin grev hakkına saygı duyduklarını vurguladı.

        Yücel, şöyle devam etti:

        "6353 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda neyin grev kırıcılık olduğu tarif edilmiştir. Belediye başkanımızın, çevreye duyarlı yurttaşlarımızın, ilçe belediye başkanlarımızın, çevre sağlığı nedeniyle risk oluşturan birikmiş çöpü toplamasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Cemil Başkan burada sorumlu bir belediye başkanının davranması gerektiği gibi davranmıştır. Hem çevreye duyarlı vatandaşlarımızla hem esnafla hem ilçe belediye başkanlarımızla biriken çöpü toplaması da çevreye duyarlı bir belediye başkanının yapacağı iştir. Bir an önce sendikayla büyükşehir belediyemizin ortak bir noktada buluşması, koşullar ve imkanlar el verdiği ölçüde işçi ve emekçi kardeşlerimizin hakkını ezdirmeden, yedirmeden, emeğinin karşılığını mümkün mertebe vererek ancak belediye imkanlarını ve koşulları göz önüne alarak bir uzlaşı sağlanması dileğimizdir."

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