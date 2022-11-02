Christina Applegate: Bastonsuz yürüyemiyorum

HASTALIĞINI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

Applegate, hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurmuştu: "Merhaba arkadaşlar. Birkaç ay önce MS teşhisi konuldu. Bu tuhaf bir yolculuk."

MS (Multipl Skleroz) HASTALIĞI NEDİR?

Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldıran kronik bir hastalıktır. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkiler. Yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan MS, sinir sistemini zayıflatan bir hastalık.

Christina Applegate, MS hastası olan birçok kişiden büyük destek gördüğünü de söylemişti. Ünlü oyuncu, bunun zorlu bir yol olduğunu vurguladı ve yolun ne olursa olsun devam ettiğini de sözlerine eklemişti.