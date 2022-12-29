Christina Applegate: Artık engelliyim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Christina Applegate: Artık engelliyim

2008'de meme kanserini yenen Christina Applegate, geçtiğimiz yıl MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Bastonsuz yürüyemediğini söyleyen Applegate, hastalığıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu: "Artık engelliyim ama insanlar yanımda rahat etsin istiyorum"

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Christina Applegate hastalığı hakkında konuştu: Artık engelliyim

    'Married With Children', "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead", 'The Big Hit', 'Grand Theft Parsons' ve 'Anchorman: The Legend of Ron Burgundy' gibi yapımlarla tanınan Christina Applegate, geçtiğimiz yıl ağustos ayında MS (Multipl skleroz) hastalığına yakalandığını ve bastonsuz yürüyemediğini açıklamıştı.
  • Christina Applegate hastalığı hakkında konuştu: Artık engelliyim

    "MİZAH BANA KALKAN OLUYOR"

    Applegate, hastalığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki oyuncu, multipl skleroz teşhisi aldıktan sonra, insanların onun yanındayken daha rahat hissetmelerini sağlamak için mizahı kullanmaya başladığını söyledi. "Mizah bana kalkan oluyor, beni ayakta tutuyor, ama tabii ki, içten içe bazı şeyleri hissediyorsunuz” diyen Applegate “Bunu bir şekilde dikkatimi hastalığımdan uzaklaştırmak için yapıyorum ve ayrıca insanların etrafımda olmaktan korkmamasını sağlıyorum” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı.
  • Christina Applegate hastalığı hakkında konuştu: Artık engelliyim

    "ARTIK ENGELLİYİM AMA İNSANLAR YANIMDA RAHAT ETSİN İSTİYORUM"

    Komedi yeteneğinin hayatındaki yeni durumu nasıl hafiflettiğini de aktaran Christina Applegate, “İnsanlar beni artık engelli biri olarak görüyorlar ve ben de kendilerini rahat hissetmelerini istiyorum. Buna gülebilmemiz de rahat hissetmenin en iyi yolu” dedi.
  • Christina Applegate hastalığı hakkında konuştu: Artık engelliyim

    Applegate, daha sonra “Dürüst olmak gerekirse, geçen yıl MS teşhisi konması ve bedenime, aklıma, ruhuma olanlar inanılmaz zordu. Tabii ki kimsenin yanında olmak ya da bu konuda konuşmak istemiyordum ama işe gitmek ve başladığım diziyi bitirmeye çalışmak inanılmaz derecede zordu” diyerek hastalığına rağmen son sezonunun çekimlerini tamamladığı dizisini de anlattı.

    Christina Applegate ayrıca diziye geri dönmesinin ona duygularını ifade etmesi için bir çıkış yolu sağladığını açıkladı.
  • Christina Applegate hastalığı hakkında konuştu: Artık engelliyim

    HASTALIĞINI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMIŞTI

    Applegate, hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla duyurmuştu: "Merhaba arkadaşlar. Birkaç ay önce MS teşhisi konuldu. Bu tuhaf bir yolculuk."
  • Christina Applegate hastalığı hakkında konuştu: Artık engelliyim

    MS (Multipl Skleroz) HASTALIĞI NEDİR?

    Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldıran kronik bir hastalıktır. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkiler. Yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan MS, sinir sistemini zayıflatan bir hastalık.

    Christina Applegate, MS hastası olan birçok kişiden büyük destek gördüğünü de söylemişti. Ünlü oyuncu, bunun zorlu bir yol olduğunu vurguladı ve yolun ne olursa olsun devam ettiğini de sözlerine eklemişti.
  • Christina Applegate hastalığı hakkında konuştu: Artık engelliyim

    MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

    Öte yandan Applegate, 2008 yılında meme kanserine yakalanmış ve tedavinin bir parçası olarak iki memesini birden aldırmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.