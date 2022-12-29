Christina Applegate: Artık engelliyim

Applegate, daha sonra “Dürüst olmak gerekirse, geçen yıl MS teşhisi konması ve bedenime, aklıma, ruhuma olanlar inanılmaz zordu. Tabii ki kimsenin yanında olmak ya da bu konuda konuşmak istemiyordum ama işe gitmek ve başladığım diziyi bitirmeye çalışmak inanılmaz derecede zordu” diyerek hastalığına rağmen son sezonunun çekimlerini tamamladığı dizisini de anlattı.

Christina Applegate ayrıca diziye geri dönmesinin ona duygularını ifade etmesi için bir çıkış yolu sağladığını açıkladı.