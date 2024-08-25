Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
Avrupa futbolundan Daum geçti... Bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u da çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte Daum'un başarılarla dolu kariyerinden öne çıkan detaylar...
24 Ekim 1953'de Doğu Almanya'da doğan Christoph Daum, Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı.
Türk futbolunda da önemli izler bırakan Daum, teknik direktörlük kariyerine Köln'de başladı. Almanya'da Köln dışında Stuttgart, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt'u çalıştırdı. Christoph Daum, Avusturya'da Austria Wien, Belçika'da ise Club Brugge'da görev yaptı.
Stuttgart ile 1991-1992 sezonunda Bundesliga şampiyonluğuna uzanan Daum, kırmızı-beyazlılarla ertesi sezon ise Almanya Süper Kupası'nı kazandı.
Chrıstoph Daum'un Türkiye'deki ilk durağı Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlı ekip için Aralık 1993'te İstanbul'a gelen Chrıstopher Daum, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ile tesisleri gezip ardından masaya oturmuştu.
Alman çalıştırıcı, Beşiktaş ile adım attığı Türkiye'de 7 kupa kazandı.
Daum, siyah-beyazlılarla 1'er Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kazandı.
2002 yılında Austria Wien'in başına geçen Christoph Daum, Viyana temsilcisiyle Avusturya Bundesliga ve Avusturya Kupası'nı elde etti.
2003'te tekrar Türkiye'ye dönen Daum, bu kez Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe için kolları sıvadı.
Alman teknik adam, iki dönem (2003-2006, 2009-2010) çalıştırdığı sarı-lacivertli ekipte ise 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.
Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında 1'er de Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası kaldırdı.
2013'te yolu tekrar Türkiye'ye düşen Daum, bu kez Süper Lig'de Bursaspor'un başına geçti.
Alman çalıştırıcı, yeşil-beyazlı ekiple kupa kazanamadı.
Teknik adamlık kariyerinde son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Daum, bu serüveninin ardından emekliliğe ayrıldı.
Christoph Daum, her fırsatta Türkiye'ye olan sevgisini dile getiriyordu. Alman teknik adam, ülkemize olan bağlılığını "Ben Türk dostu değil, yarı Türk'üm" sözleriyle ifade etmişti.
Daum'un Türkiye'ye olan sevgisinin bir göstergesi de maç seremonilerinde İstiklal Marşı'na eşlik etmesiydi.
Christoph Daum, geçen yıl Kasım ayında hazırlık maçı için Almanya'da bulunan A Milli Takım kampını ziyaret etmişti. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından Daum'a, futbolcuların imzaladığı Türkiye forması hediye edilmişti.
Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Alman eski çalıştırıcı, 70 yaşında hayata veda etti.