Türkiye'nin çilek ihracatında ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'ya geçen yıl 2 bin 777 ton ihracat gerçekleştirip 3 milyon 455 bin dolar gelir elde eden ihracatçı, 2018 yılında ise 13 bin ton çilek yollayarak yüzde 363 artışla 16 milyon dolar döviz girdisi sağladı.
Rusya'yı Romanya takip etti. Romanya'ya 2017 yılında 3 bin 147 ton çilek gönderen Türk ihracatçısı 4 milyon 127 bin dolar gelir kazanırken, 2018 yılında 3 bin 557 ton çilek karşılığında yüzde 24'lük artışla 5 milyon 136 bin dolar elde edildi.
Bu ülkeleri 1 milyon 367 bin dolarlık ihracatla Irak takip etti.
HEDEF 30 MİLYON DOLAR
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının üretici ve ihracatçının el ele vermesiyle hızla arttığını söyledi.
Çilek ihracatında da geleneksel pazarların yanında yeni pazar arayışlarının sürdüğünü dile getiren Uçak, "2018'de gerçekleşen yaklaşık 24 milyon dolarlık çilek ihracatımızı 2019'da 30 milyon dolar seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz. Avrupa'nın yanında Uzak Doğu pazarını da ekleyerek bu rakamlara çok rahat ulaşırız." diye konuştu.
ÇİLEK İHRACATININ YARISI AYDIN'DAN
Yıllık 65 bin tonluk üretimle ülke çilek üretiminin önde gelen merkezlerinden olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde de üretici iyi bir sezon geçiriyor.
İlçe Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, kentte 3 yıldır kış aylarında da çilek üretiminin yapıldığını, kış çileğine pazar ve marketlerden yoğun talep aldıklarını ifade etti.
Bölgede üretilen çileğin 13 bin tonunun dış pazara gittiğini aktaran Tarhan, ihracat sayesinde çilek ekili arazilerin genişlediğini ifade etti.
Tarhan, "Ürettiğimiz çilek, yola dayanıklı olması, rengi ve tadından dolayı ihracatta tercih ediliyor. Gönderilen çilekler taze olarak tüketildiği gibi gıda sanayisinde de kullanılıyor. Özellikle pasta, bisküvi ve dondurma sektöründen talep alıyoruz." diye konuştu.
Üreticilerden Caner Ar, geçen yılla aynı verimi aldıklarını belirterek, "Çilekte mekanizasyon kullanılmıyor. Dikimi, temizlenmesi, toplanması tamamen el işçiliği gerektiriyor. Hassas bir ürün olduğu için genelde kadınlar çalışıyor." dedi.
Çilek ihracatında ilk 10 ülke şöyle:
Rusya: 13 bin ton, 16 milyon dolar
Romanya: 3 bin 557 ton, 5 milyon 136 bin dolar
Irak: Bin 662 ton, 1 milyon 367 bin dolar
Gürcistan: 404 ton, 77 bin dolar
Suudi Arabistan: 381 ton, 719 bin dolar
Sırbistan: 377 ton, 321 bin dolar
Kazakistan: 215 ton, 126 bin dolar
Suriye: 88 ton, 25 bin dolar
KKTC: 65 ton, 47 bin dolar
Bosna Hersek: 51 ton, 32 bin dolar
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