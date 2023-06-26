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Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

Sıra dışı yiyecekleri tüketmesiyle bilinen Çin'deki ilginç sokak yemekleri arasına 'taş kızartma' da eklendi. Çeşitli taşların tavada kırmızı biber ve sarımsak gibi malzemelerle sotelenmesiyle ortaya çıkan bu yiyecek sosyal medyada viral oldu

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  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    Çin'in ilginç sokak lezzetlerinden biri olan taş kızartma internette paylaşılan videolar sonrasında popüler oldu.

     
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    Kelimenin tam anlamıyla 'dünyanın en zor yemeği' olarak adlandırılan ve ana malzemesi 'taş' olan sokak lezzeti, sosyal medyada merak uyandırdı.

     
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    Çin'in doğusundaki Hubei eyaletinde ortaya çıkan yiyecek; sarımsak, yağ, acı biber gibi malzemelerle kızartılıyor ancak taşlar elbette yutulmuyor.

     
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    Müşterilerden taşları emmeleri ve ardından tükürmeleri isteniyor. Dolayısıyla yemeğe 'em ve at' anlamına gelen 'suodiu' adı veriliyor.

     
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    İnternet kullanıcılarının 'suodiu'nun tadına baktığı videolar geçtiğimiz hafta boyunca Çin'in sosyal medya platformlarında bir hayli popülerdi.

     
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    Videolarda sokak satıcılarının bu sıra dışı yemeği nasıl hazırladıkları da gösterildi. Paylaşımlara göre satıcılar tavada cızırdayan çakıl taşlarının üzerine acı biber yağı döküyor.
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    Taşların üzerlerine sarımsak sosu serpiyorlar ve ardından tüm malzemeleri sarımsak dişleri ve doğranmış biberlerle karıştırarak kızartıyorlar.

     
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    Çin'in Instagram'ına eşdeğer olan Xiaohongshu'daki videolara göre, yemeği hazırlayanlar malzemeleri birleştirirken bazen her hareketlerini tekerlemelerle anlatıyor.

     
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    Müşterilere daha sonra avuç içi büyüklüğündeki kutularda aromalı taşları servis ediyorlar. Videoya göre her porsiyonun fiyatı yaklaşık 16 yuan (2,30 ABD doları).
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    ÇAKIL TAŞLARI HATIRA OLARAK KALIYOR

    Paylaşılan videolardan birinde müşteri "Bitirdikten sonra çakıl taşlarını size geri vermek zorunda mıyım?" diye soruyor. Şef, "Onları hatıra olarak eve götürün" diye espri yapıyor.

     
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    Suodiu'nun geçmişinin yüzlerce yıl öncesine dayandığına inanılıyor. Yerel basında çıkan bir habere göre, kayıkçılar tarafından dilden dile aktarılarak olarak günümüze ulaşmış.

     
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    Taş kızartmasının kayıkçıların mal götürürken nehrin ortasında mahsur kaldığında ve yiyecekleri tükendiğinde yaptıkları belirtiliyor.

     

     
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

    *Haberin görselleri Johannes Maria'nın Twitter hesabındaki videodan alınmıştır.
  • Çin'nin sokak lezzeti taş kızartma sosyal medyada viral oldu

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