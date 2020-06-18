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“Asya-Avrupa İş Birliğine Odaklanmak, Çin ve Türkiye’nin Ortak Geleceğini Konuşmak” temalı internet forumu Pekin'de düzenlendi. DEİK tarafından düzenlenen ve çeşitli medya kuruluşlarının da destek verdiği foruma, Çin Uluslararası Yayıncılık Grubu Başkanı Du Zhanyuan, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Çin’in Ankara Büyükelçisi Gong Xiaosheng ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen’in yanı sıra iki ülkenin bürokratları ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çin Uluslararası Yayıncılık Grubu Başkanı Du Zhanyuan forumda yaptığı konuşmada, son yıllarda Çin ve Türkiye’nin karşılıklı siyasi güvenin artırılması, stratejik iletişimin güçlendirilmesi, stratejik kenetlenmenin geliştirilmesinin yanı sıra G20 ile BRICS+ gibi çok taraflı çerçevede eşgüdüm ve iş birliğinin pekiştirildiğine dikkat çekti. Du, özellikle bu yıl Çin-Türkiye iş birliği ilişkilerinin salgın sınavını geçerek daha sağlam ve derin bir seviyeye taşındığını dile getirdi.

ÇİN'İN ENERJİ YATIRIMLARINA NÜKLEERİ DE EKLEMEMİZ GEREKİYOR

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, forumda salgının ticaretle enerji sektörlerine birçok kısa ve uzun vadeli etkisi olacağının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu belirtti. Tüm dünyada yaşanan ‘yeni normal’ sürecinde Çin-Türkiye enerji iş birliğinin geleceği hakkında fikrini paylaşan Alparslan şöyle konuştu:

Çin’in 2005-2019 yılları arasında Türkiye’de yaptığı yatırımlara baktığımızda; enerjinin toplam yatırımlar içerisinde yaklaşık 10 milyar dolarla yüzde 60’ı aşan bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu resim, bize enerjinin ve enerji yatırımlarının her iki ülke için yüksek önemini gösteriyor. Çin ile enerji alanındaki mevcut iş birliği kalemlerine nükleer enerjiyi de katmanın, her iki ülkenin faydasına olacağına inanıyorum. Nükleer alanda yapılacak iş birliğinin ülkelerimiz arasında güçlü, kalıcı ve sağlıklı bir iş birliğinin geliştirilmesine ve bunun sürdürülmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, G20 üyeleri olan Çin ile Türkiye’nin kalkınan ve gelişmekte olan önemli ve büyük iki ülke olduğuna, iki ülkenin ‘Kuşak ve Yol’ kapsamında birbirinin doğal ortağı olduğuna işaret etti. Büyükelçi Deng, 2019 yılında ikili ticaret hacminin 20 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 20 kat artarak 21 milyar 800 milyon dolara ulaştığını altını çizdi. Deng ayrıca bu yıl salgına karşın iki ülkenin ortak projelerinin devam edebildiğini ve ikili ticarette istikrarlı artışın görüldüğünü hatırlattı.

BÜYÜKELÇİ ÖNEN: "ÇİN, DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİSİ OLACAK"

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ise konuşmasında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Cumhurbaşkanı Sayın Xi Jinping’in liderliğinde, Türkiye-Çin Stratejik İş Birliği İlişkisi’ni her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye ve Çin küresel ve bölgesel düzeyde yükselen iki büyük ülkedir. 2035 yılı projeksiyonlarına göre, Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi, Türkiye’nin ise en büyük beşinci ekonomisi olacağını hatırlatmalıyım. Dolayısıyla, Türkiye-Çin ilişkilerinde artık bugünü değil geleceği planlamalı, ikili ilişkilerimizi karşılıklı güven, saygı, ortak çıkar ve kazan-kazan temelinde ilerletmeyi sürdürmeliyiz.

Çin’in eski Orta Doğu Özel Elçisi, eski Çin’in Ankara Büyükelçisi Gong Xiaosheng forumda Türkiye’nin önemi ve özel coğrafi avantajının şu an değişen uluslararası düzende daha belirgin olduğuna vurgu yaparak Çin ile Türkiye’nin daha kapsamlı ve derin bir iş birliğinde bulunabileceğinin altını çizdi.