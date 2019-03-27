Yeni teknolojilerin trendleri değiştirdiği ve ticaret savaşlarının etkisi ile pazarların daraldığı otomobil dünyasında, birleşme ve satın almalar yeniden gündeme geldi.
Son örneğini 2017 yılında PSA'nın General Motors'tan Opel'i satın alması ile gördüğümüz bu durum, bir süredir Çinli üreticilerin küçük üreticileri adeta sessiz sedasız bünyesine katması ile devam ediyor.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Volvo, Lotus, Lynk & Co, Proton, ve Londra Taksi Şirketi'nin sahibi Çinli Geely, şimdi de Daimler'in şehir otomobilleri üreten markası Smart ile ilgilendiğini duyurdu. Smart'ın yüzde 50'sini almak için teklifte bulunan Çinli üretici, Nisan ayında gerçekleştirilecek Şangay Otomobil Fuarı öncesinde anlaşmaya varmak istiyor.
1994 YILINDA KURULDU
Geely'in Daimler ile ilgisi yeni değil. Çinli üretici 2018'den beri yüzde 9.7 pay ile Daimler'in en büyük hissedarı konumunda. Smart'ın yüzde 50'sinin alınmasının arkasında da, Daimler ile ilişkilerin daha da güçlenmesi hedefi yatıyor. İki firma, bir süredir merkezi Çin'de olacak bir premium araç çağırma uygulaması üzerinde de çalışmalar yürütüyor.
1994 yılından bu yana faaliyette olan Smart'ın, uzun yıllardır kâra geçmekte zorlandığı biliniyor. Mercedes'in finansal raporlarında hakkında ayrıntılı verinin paylaşılmadığı Smart'ın, yıllık zararının 700 milyon euro civarında olduğunu belirtiyor.
Kaynaklar, Daimler'in yeni CEO'su Ola Källenius'un, bir süredir zarar eden Smart'a gelen teklife sıcak baktığını aktarıyor. Smart, 2018'de Mercedes'in 2.3 milyon adetlik küresel satışlarına 128.8 bin adet ile katkı sağlamış durumda.
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