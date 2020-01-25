İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi için bütünleşik ve kurumsal çözümler üreten yerli girişim TürkGüven, 2019 yılını iki kat büyüme ve 2 milyon TL'lik ciroyla tamamladığını bildirdi.

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülerek iş kazalarının azaltılması için çalıştıklarını kaydeden girişimin CEO’su Alp Timurhan Çevik, "Şirket olarak iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülerek iş kazalarının azaltılması için çalışıyoruz. Sunduğumuz yazılımsal çözümlerle bireysel uzmanlar, hekimler, OSGB'ler ve büyük kurumsal markalara yönelik çalışmalara imza atıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 10 farklı ülkede, aralarında A101, ETİ ve LC Waikiki’nin de yer aldığı çok farklı sektörlerden 200’ü aşkın markayla çalışıyoruz. Bu markaların sistem içerisinde yönettikleri çalışan sayısı 600 bini aşıyor. Son altı ayda 75 bin çalışanı daha sistemimize dahil ederek, güçlendik" dedi.

2020 hedefleri hakkında da konuşan Çevik, "2020’de hizmet verdiğimiz ülke sayısını 30’a, marka sayısını ise 400’e çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yılsonunda 8 milyon TL ciroya ulaşmayı planlıyoruz. Yurt dışı planlarımız dahilinde Amerika Birleşik Devletleri ve Doğu Avrupa’dan başlayarak Avrupa Birliği’nin içerisine doğru ilerleme planlarımız var" diye konuştu.