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Citi Vakfı tarafından 2001 yılında hayata geçirilen Citibank Mikro Girişimci Ödülleri, dünya çapında mikro girişimcileri ödülle destekleyerek, mikro girişimcilik konusunda farkındalık sağlamayı amaçlıyor. Program aynı zamanda mikro girişimcileri, mikro kredi kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini, akademisyenleri ve fikir liderlerini bir araya getirerek mikro girişimcilik konusunda bir destek ağı da oluşturuyor. Citi Vakfı’nın Türkiye’de 2007 yılından bu yana Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı işbirliği, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve ARGE Danışmanlık'ın desteği ile yürüttüğü Citibank Mikro Girişimci Ödülleri, 10’uncu kez sahiplerini buldu. 10. Citibank Mikro Girişimci Ödül töreni; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Akçar, Türkiye İsrafi Önleme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile gazeteciler ve Türkiye’nin dört bir yanından girişimci kadınların katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

ÜÇ AŞAMALI ÖN DEĞERLENDİRME

2007 yılından bu yana gerçekleştirilen Citibank Mikro Girişimci Ödül programına bugüne kadar yaklaşık 20 bin girişimci başvuruda bulunurken, 300’den fazla girişimci ödül aldı. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Citibank Mikro Girişimci Ödülleri programına ise 56 ilden 1.500’e yakın girişimci kadın başvuruda bulundu. Citibank Mikro Girişimci Ödülleri;Yılın Mikro Girişimcisi, Yılın Genç Girişimcisi, Sosyal Etki, Vizyon, İnovasyon, Yerel Rol Model, Finansal Başarı, Kişisel Mücadele, Umut Veren Girişimci ve Sürdürülebilir İş Modeli ve 10. Yıla Özel Teşvik olmak üzere 11 kategoride değerlendirildi. Mikro girişimcilerin yaptığı başvurular, ARGE Danışmanlık, Danışma Kurulu ve ülke ekibince üç aşamalı ön değerlendirmeye tabi tutuldu ve finalistler belirlendi.10’uncu Citibank Mikro Girişimci Ödülleri için başvurular üzerinde yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda 55 girişimci kadın finale kaldı. İş dünyası ve medyanın önde gelen temsilcilerinden oluşan jürinin yaptığı puanlamayla her bir kategori için birinci, ikinci ve üçüncüler belirlendi. Citibank Mikro Girişimci Ödülleri kapsamında girişimci kadınların yanı sıra Başarılı Saha Sorumlularına da ödül verildi.

KÜÇÜK CAN SUYU İLE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDİYORLAR

T.C Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay Citibank Mikro Girişimci Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, mikro girişimciliğin öneminin altını çizerek, “Mikro girişimcilik bizim için, kadınlarımız için çok önemli. Burada mikro kredinin çok önemli payı var. Bir şekilde özellikle dar gelirli olan kadınlarımızın, ailelerimizin yaptıkları, ortaya koydukları emekle onlara sağlanacak ufak bir can suyuyla ne kadar önemli başarılara imza attıkları ortada. Bu nedenle Citibank Mikro Girişimciler Ödül Töreni’ni organize eden Citibank başta olmak üzere Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na büyük katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Citibank’ın ödül programını 10 yıldır sürdürmesinin önemine dikkat çeken Turagay, “10 yıldır kadınlara büyük bir motivasyon veriyorlar. Bu yıl 1.500 kadın girişimci başvuruda bulunmuş. Onların heyecanlarını düşünün. Ödül almaya gelen kadınlarımızı düşünün. Onlar bizler için, Türkiye’miz için büyük bir kazançtır. Bizim tek dileğimiz var; kadınlarımızın hem ekonomimizde hem de sosyal anlamda daha bağımsız olması, ayakta durması ve hak ettiği yere kendi gücüyle gelebilmesi ve rol model olarak tüm Türkiye’ye yayabilmesi. İnşallah bu girişimleri biz de devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz. Ödül alacak ya da almayacak tüm kadınları canı gönülden tebrik ediyorum. Onların hepsi gönlümüzde ödül alıyor. Hep beraber daha güzel şeyler yapabiliriz.” diye konuştu.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının istenilen düzeyde olmadığını da hatırlatan Turagay, şunları söyledi: “Bizde yüzde 34’ler seviyesinde olan kadının iş gücü katılım Avrupa’da yüzde 68-70’ler seviyesinde. Öte yandan kadınlarımızı ihracata yönlendirmeye çalışıyoruz. Toplam ihracatımız içerisinde işveren kadınlarımızın sayısı bir miktar artsa bile hala istenilen seviyelerde değil. 137 bin civarında kadın işverenimiz var. Bu sayıyı daha da yukarılara çıkarmamız lazım. Toplam işveren içerisindeki kadın payı yüzde 10’lar civarında. Bu oranı da yukarılara çıkarmak gerekiyor.”

AMAÇ KADIN GİRİŞİMCİLERİ CESARETLENDİRMEK

10’uncu Citibank Mikro Girişimci Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter, 2007 yılından bu yana kadın girişimciliği konusunda farkındalığı artırmak ve kadın girişimcileri desteklemek amacıyla KEDV ile birlikte “Citibank Mikro Girişimci Ödülleri” programını sürdürdüklerini söyledi. Karter, “Mikro girişimci kadınların mikro kredilerle mucizeler yarattığına bir kez daha tanık olduk. Covid-19 salgınının yarattığı olumsuzluklara rağmen kadın mikro girişimcilerin, şartlara uyum sağlamada ve işlerini geliştirmede büyük gayretler sarf ettiklerini ve başardıklarını gördük” dedi. Emre Karter, Citibank Mikro Girişimci Ödülleri Programı’nın, dünya çapında mikro girişimcilik konusunda farkındalık sağladığını belirtti. Karter, Citibank Mikro Girişimci Ödülleri Programı sayesinde mikro girişimciliğin özendirildiğini ve mikro girişimcilik konusunda bir destek ağı oluşturulduğunu vurguladı. Karter “Türkiye’de 2007 yılından bu yana yürütülen projeye bugüne kadar yaklaşık 20 bin girişimci başvuruda bulundu, 300’den fazla girişimci ödüle layık görüldü. Citibank olarak Citibank Mikro Girişimci Ödülleri programını desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

YOKSULLUKLA MÜCADELEYE DESTEK

Ödül töreni açılış konuşmasını, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı adına KEDV Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Akçar yaptı. Akçar, “KEDV olarak 1986 yılından beri kadınların yoksullukla mücadele çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda kapasite geliştirme, çocuk bakımı gibi hizmetlere erişim, kooperatifleşme, ekonomik güçlenme ve afet/göç alanlarında programlar yürütüyoruz. Mikro Kredi Programına,2002 yılında kurulan Maya Mikro Ekonomik Destek İşletmesi ile kendi işini kurmak isteyen dar gelirli kadınlara ortalama 1.000 TL civarında 6-12 ay vade ile küçük krediler vererek başladık. Şimdiye kadar 15.000 kredi desteği sunduk. 2007 yılından bu yana Citibank ile birlikte Yılın Mikro Girişimcisi Ödül Programını düzenliyoruz” dedi.

PENDEMİ KADIRNLARIN YÜKÜNÜ ARTIRDI

KEDV olarak kadın girişimciliğinin gelişmesini, finansal kaynakların yanı sıra danışmanlık ve eğitim ile de desteklediklerini ifade eden Şengül Akçar, programla ilgili şunları söyledi: “Bugüne kadar Citibank Mikro Girişimci Ödülleriprogramına başvuranlara baktığımızda, eğitim olanaklarına erişemeyen kadınların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Nitekim mikro kredi kullananların yüzde 4’ü okuma yazma bilmiyor, yüzde 8’i okuryazar, yüzde 35’i ilkokul mezunu, yüzde 15’i ortaokul mezunu. Lise mezunlarının oranı yüzde 31, yüksekokul veya üniversite mezunlarının oranı ise yüzde 7. Mikro girişimci kadınların 35-45 yaş aralığında yoğunlaştığını görüyoruz.” KEDV Yönetim Kurulu Üyesi Şengül Akçar, yaşanan pandemi ile birlikte kadınların, erkeklerin yaklaşık 4 katından daha fazla ücretsiz ev işi ve bakım emeğini omuzladıklarını belirtti. “Neredeyse tüm yük kadınların üzerinde. KEDV olarak biliyoruz ki, bu tür salgın durumlarında, kadınların ev içerisindeki yükleri kat be kat artıyor. Diğer yandan aynı kadınlar mahallelerine de sahip çıkıyor. Mahallelerindeki hasta ve yaşlılara, diğer ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için daha çok rol üstleniyor, toplum içinde dayanışma ağlarını oluşturuyor ve krizin etkilerini azaltabilmek için çözümler geliştiriyorlar” diye konuştu.

TİCARET İLK SIRADA

Ödül programına başvuruda bulunan mikro girişimciler yoğunlukla ticaretle uğraşıyor; üretim, hizmet, tarım/hayvancılık, sanat/zanaat gibi alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Mikro girişimci kadınların yüzde 62’si işlerini gerçekleştirmek için bir işyeri açıyor. Girişimcilerin yüzde 21’i ise işlerini evden sürdürüyor. Geri kalan yüzde 17 ise, tarla/bahçe, kümes/ahır, pazarda veya seyyar olarak faaliyet gösteriyor. Kadınların büyük bir çoğunluğu aile bireylerini katarak veya kendi başlarına işlerini yürütüyor. Veriler, mikro girişimci kadınların işlerini önemli oranda kendi çabaları ile kurduklarını ortaya koyuyor. Nitekim Citibank Mikro Girişimci Ödülleri programına katılan mikro girişimci kadınların yüzde 47’si yaptığı araştırmaların sonucunda bu işe girdiklerini belirtirken, yüzde 21’i ise daha önceki mesleği, işi olduğunu söylüyor. Kadınların yüzde 20’si çevresindeki komşularından veya akrabalarından gördüğü için bu işe girerken, yüzde 12’si ise ailesinin yaptığı bir işi devam ettiriyor.

Projeler 12 kategoride değerlendirildi

Aralarında iş dünyasının önemli isimleri ve gazetecilerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilen projeler 12 kategoride değerlendirildi. Bu yıl tüm adaylar arasında jüri üyelerinin verdiği en yüksek puanı alan Sinop’tan Âlime Çekirdek, “Topraksız Tarım – Çilek Seraları” girişimiyle Yılın Mikro Girişimcisi seçildi. Kişisel Mücadele Kategorisi’nde; Şanlıurfa’dan Adile Çiftçi, Eskişehir’den Bahar Çetinkaya ve Kahramanmaraş’tan Hanım Ayşe Erten yarıştı. Bu kategoride jüriden en fazla oyu Adile Çiftçi alarak birinci seçildi. Finansal Başarı Kategorisi’ne; Ayşe Başkan Rize’den, Celile İşkarak Hatay’dan, Merve Yalçınkaya Trabzon’dan, Songül Alaydın Diyarbakır’dan, Tuğba Terler ise Eskişehir’den katıldı. Bu kategorinin birincisi ise Songül Alaydın oldu.

Sosyal Etki Kategorisi’nde 6 girişimci kadın yarıştı

Sosyal Etki Kategorisi’nde altı kadın yarıştı. Yarışmaya, Arzu Baylan Diyarbakır’dan, Aysel Özakan Kahramanmaraş’tan, Banu Karacan Antalya’dan, Büşra Ezgi Mardin’den, Funda Bayoğlu Gaziantep’ten, Serpil Yetişen ise Eskişehir’den katıldı. Bu kategoriden en yüksek oyu Funda Bayoğlu alarak Sosyal Etki Kategorisi’nin birincisi oldu. Vizyon Kategorisi’nde altı kadın mikro girişimleriyle yarışmada yer aldı. Yarışmaya Eskişehir’den Ayşe Toraman, Mersin’den Fatma Kalkan, Diyarbakır’dan Pınar Alagöz, Rize’den Şefaat Topoğlu, Adana’dan Sonay Gül ve Van’dan ZeriyeYobaş katıldı. Bu kategorinin birincisi Pınar Alagöz oldu. Citibank Mikro Kredi Ödülleri’nde İnovasyon Kategorisi’nde dört kadın yarıştı. Yarışmaya Alime Çekirdek Sinop’tan, Ayfer Aba Diyarbakır’dan, Fatma Kurdoğlu Kayseri’den ve Rabiye Demir ise Adana’dan katıldı. Bu kategoride jüriden en fazla oyu alan yarışmacı Rabiye Demir oldu. Yarışmanın Yerel Rol Model Kategorisi’nde ise Muş’tan Birsel Sakçı, Kahramanmaraş’tan Emine Şahin, Kahramanmaraş’tan Rahime Özer ve Eskişehir’den Serpil Tok yer aldı. Yerel Rol Model Kategorisi’nin birinciliğini ise Birsel Sakçı kazandı. Yılın Genç Girişimci Ödülü’nü ise Eskişehir’den Esma Çelik ile Muş’tan Dilan Çağlayan aldı.10. yıla özel olarak bu sene Sürdürülebilir İş Modeli kategorisi de eklendi. Bu kategoride geçtiğimiz 9 yılda ödül alan ve işlerini hala devam ettiren girişimciler arasında bir değerlendirme yapıldı. Bu kategorinin birincisi Zonguldak’tan Devrek Güneşi Kadın Kooperatifi’nin kurucularından Saniye Uysal oldu. Sürdürülebilir İş Modeli Mansiyon Ödülünü ise Fadimana Dinçer, Nazan Kurtan, Tuğba Çetin ve Zeynep Pekyürek Güler paylaştı.

Teşvik Ödülü de verildi

Citibank Mikro Girişimci Ödülleri’nde 9 girişimci kadın Umut Veren Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu. Kahramanmaraş’tan Elif Kaynak, Trabzon’dan Meryem Yalçınkaya, Diyarbakır’dan Arzu Baylan, Antalya’dan Banu Karacan, Eskişehir’den Serpil Yetişen, Van’dan ZeriyeYobas, Mersin’den Fatma Kalkan, Rize’den Şefaat Topaloğlu ile Kahramanmaraş’tan Emine Şahin, Umut Veren Mansiyon Ödülü’nü paylaştı. Citibank Mikro Girişimci Ödülleri’nde 10. Yıl Özel Kategori Teşvik Ödülü de verildi. Teşvik Ödülü’nü Mardin’den Ayfer Çapşek, Hatay’dan Ayşegül Güneç, Malatya’dan Azize Tay, Gaziantep’ten Beyhan Bozoğlu, Samsun’dan Deniz Bildirir, Gaziantep’ten Döne Alagöz, Bursa’dan Fatma Erdoğan aldı. Teşvik Ödülü’nü paylaşan diğer isimler; Muğla’dan Figen Kopar, Diyarbakır’dan Gazal Özçelik, Muş’tan Güle Ataş, Hatay’dan Hatice Dural, Kayseri’den Hülya Medet, Hatay’dan Kezban Asıl, Samsun’dan Meryem Yılmaz, Ankara’dan Nuray Tortumlu, Osmaniye’den Sebahat Aydın, Diyarbakır’dan Şirin Altuntaş, Muğla’dan Ümran Gülgün ve Bursa’dan Zeynep Gül oldu. Citibank Mikro Girişimci Ödülleri’nde iki sorumlusu gösterdikleri başarı nedeniyle ödüllendirildi. Gaziantep’ten Melike Kaplan ve Eskişehir’denHicran Aydın Başarılı Saha Sorumlusu Ödülü’nü aldı.