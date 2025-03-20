Coğrafi işaret alan Bingöl Balı'nın ilk resmi dolumu gerçekleşti

Bingöl Balı’nın sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için Bingöl Valiliği’nin himayesinde Migros ile başlatılan ortak çalışmada yeni bir aşamaya gelindi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen ve AB tarafından onaylanan ilk Türk balı unvanını kazanan Bingöl Balı’nın resmi dolum süreci gerçekleştirildi.

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Dolum Tesisi’nde gerçekleştirilen dolum törenine, Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, proje koordinatörü ZZEF Grup ve GürAta Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu ile bölgenin önemli kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

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Yapılan açıklamaya göre, Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bingöl Üniversitesi’nin çalışmalarıyla tescillenen Bingöl Balı, Migros’un sürdürülebilir üretim ilkeleri doğrultusunda denetim süreçlerini tamamlayarak kalite güvencesini sağladı.

Migros, yerel bal üreticilerinin gelişimine katkıda bulunarak ve alım desteği sağlayarak Bingöl Balı’nın AB coğrafi işaretli üretimini güvence altına aldı.

'TOPLAM ÜRETİM 1 MİLYON 445 KG'YE ULAŞTI'

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada, "Bingöl Balı, sadece ilimizin değil, ülkemizin de kıymetli bir değeridir. 2024 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 179 bin kovan ve 1.179 arıcılık işletmemiz bulunmaktadır. 2024 yılında 1.179 arıcımızdan 1.177’si arılı kovan desteklemelerimizden faydalandı. İlimizdeki toplam bal üretimi 1 milyon 445 bin kg'a ulaştı. Bu değerli ürünümüzün, modern dolum tesisinde işlenerek daha geniş kitlelere ulaşması, Bingöllü üreticilerimize ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver ise, "Bu projemiz ile ulusal ve uluslararası coğrafi işaretini alan eşsiz Bingöl Balı’nın üreticilerini, tescil gereklilikleri ve Migros kalite standartları kapsamında üretmeleri için destekledik. Yerel arıcılar, gelişerek profesyonel yerel üretici modeline ulaştı. Bu sayede üreticiler emeğinin karşılığını güvenle alırken, üretimin kalite değeri de sürdürülebilir hale geldi. Kamu ve özel sektör iş birlikleri ile Türkiye’nin dört bir yanında yerel üreticileri ve üretimi destekleyen bu projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.