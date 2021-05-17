Dijital para birimlerini yakmak/yok etmek başta kulağa çok hoş gelmese de dijital paraları yakmak sıkça gerçekleşiyor. İşte 'coin yakmak' teriminin anlamı...

BTFD NE DEMEK?

İngilizce 'Buy The fucking Dip' söz öbeğinin kısatılmasıdır. Al-sat yapılırken bir kripto paranın dip seviyelere düştüğünü ve alınabileceğini belirtir. Kripto para dünyasında "Dip seviyeye geldi, alım yapın!" anlamını taşıyan bir terimdir.

COIN YAKMAK NE DEMEK?

Bir kripto paranın belli bir miktarının dolaşımdan çekilerek kullanılmaz hale getirilmesini yani diğer bir deyişle para arzının azatılmasını anlatan bir terimdir.

Token yakma, piyasadaki bir token veya madeni paranın fiyatını etkilemek için kripto para birimi projelerinin izlediği bir stratejidir. Bu, bazı jetonları dolaşımdan kalıcı olarak kaldırarak yapılır. Büyük kriptoların (Bitcoin ve Ethereum) jeton yakma programları olmasa da, birçok güçlü Altcoin bunu kullanır.