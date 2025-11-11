Çorum'da fırından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fırından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir ekmek fırınına giren şüpheli, kasadan para çaldı.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Yapılan çalışma sonucu zanlıların K.C.K. ve M.V. olduğu tespit edildi.
Şüphelilerden M.V'nin araçla fırının yakınına bıraktığı K.C.K'yi bir süre sonra geri gelip alarak bölgeden uzaklaştığı belirlendi.
Polis ekiplerince M.V. ikametinde, K.C.K. ise bir parkta yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
