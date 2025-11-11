Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da fırından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fırından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 19:15 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:15
        Çorum'da fırından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fırından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir ekmek fırınına giren şüpheli, kasadan para çaldı.

        İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Yapılan çalışma sonucu zanlıların K.C.K. ve M.V. olduğu tespit edildi.

        Şüphelilerden M.V'nin araçla fırının yakınına bıraktığı K.C.K'yi bir süre sonra geri gelip alarak bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

        Polis ekiplerince M.V. ikametinde, K.C.K. ise bir parkta yakalandı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

