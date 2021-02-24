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Bakan Selçuk, Çorum´da aşı oldu (2)
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:25 DHA

Bakan Selçuk, Çorum´da aşı oldu (2)
Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu/Ek fotoğraflar
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 DHA

Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu/Ek fotoğraflar
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Covid-19 aşısı yaptırdı Öğretmenler için aşılama süreci bugün başladı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 11:00 İHA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Covid-19 aşısı yaptırdı Öğretmenler için aşılama süreci bugün başladı
Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 DHA

Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da aşılama sürecini başlatıyor Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitimcinin aşılama programı başlamış olacak İlk doz aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptıracak
24 Şubat 2021 Çarşamba, 10:00 İHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da aşılama sürecini başlatıyor Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitimcinin aşılama programı başlamış olacak İlk doz aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptıracak
Çorum´da kömür ocağında göçük; 2 yaralı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00 DHA

Çorum´da kömür ocağında göçük; 2 yaralı
Maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 01:00 İHA

Maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı
Hollanda'dan Çorum'a zarf içinde gönderilen uyuşturucuya suçüstü
23 Şubat 2021 Salı, 18:00 DHA

Hollanda'dan Çorum'a zarf içinde gönderilen uyuşturucuya suçüstü
Hollanda’dan posta yoluyla gönderilen uyuşturucu polise takıldı
23 Şubat 2021 Salı, 17:00 İHA

Hollanda’dan posta yoluyla gönderilen uyuşturucu polise takıldı
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Hemşireye tehdit ve harekete `pijama´ cezası
23 Şubat 2021 Salı, 15:00 DHA

Hemşireye tehdit ve harekete `pijama´ cezası
Şiddete uğrayan hemşireden uzlaşma sürecinde alkışlanacak hareket Hastanede şiddete uğrayan sağlık çalışanı, hastalara bağış karşılığında şikayetinden vazgeçti Hemşire Neşe Aygün: “Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz, onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiğimizi düşünmüyorum”
23 Şubat 2021 Salı, 13:00 İHA

Şiddete uğrayan hemşireden uzlaşma sürecinde alkışlanacak hareket Hastanede şiddete uğrayan sağlık çalışanı, hastalara bağış karşılığında şikayetinden vazgeçti Hemşire Neşe Aygün: “Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz, onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiğimizi düşünmüyorum”
Sungurlu'da kurduğu 500 metrekare serada topraksız marul yetiştiriyor
23 Şubat 2021 Salı, 13:00 İHA

Sungurlu'da kurduğu 500 metrekare serada topraksız marul yetiştiriyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: “Ömrümüzü halkımıza vakfettik, hedeflerimize ulaşana kadar uykuyu kendimize haram ettik”
22 Şubat 2021 Pazartesi, 19:00 İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: “Ömrümüzü halkımıza vakfettik, hedeflerimize ulaşana kadar uykuyu kendimize haram ettik”
Emekli imamlara teşekkür plaket
22 Şubat 2021 Pazartesi, 19:00 İHA

Emekli imamlara teşekkür plaket
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en önemli ticaret koridorlarında lojistik süper güçtür (2)
22 Şubat 2021 Pazartesi, 19:00 DHA

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en önemli ticaret koridorlarında lojistik süper güçtür (2)
670 milyonluk dev projede sona doğru Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye bugün kat ettiğimiz mesafe sayesinde, dünyanın en önemli ticaret koridorları üzerinde hakimiyet kurmuş bir lojistik süper güçtür" "19 yılda Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yaklaşık 931 milyar lira yatırım"
22 Şubat 2021 Pazartesi, 14:00 İHA

670 milyonluk dev projede sona doğru Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye bugün kat ettiğimiz mesafe sayesinde, dünyanın en önemli ticaret koridorları üzerinde hakimiyet kurmuş bir lojistik süper güçtür" "19 yılda Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yaklaşık 931 milyar lira yatırım"
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en önemli ticaret koridorlarında lojistik süper güçtür
22 Şubat 2021 Pazartesi, 14:00 DHA

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, en önemli ticaret koridorlarında lojistik süper güçtür
Çorum'da 2 bin 500 çiftçiye 5.1 milyon liralık yem desteği yapıldı
21 Şubat 2021 Pazar, 17:00 İHA

Çorum'da 2 bin 500 çiftçiye 5.1 milyon liralık yem desteği yapıldı
Nenehatun Ortaokulu 17 Mart’ta ihale edilecek
21 Şubat 2021 Pazar, 16:00 İHA

Nenehatun Ortaokulu 17 Mart’ta ihale edilecek
Osmancık’ta bir köyde karantina kaldırıldı
21 Şubat 2021 Pazar, 15:00 İHA

Osmancık’ta bir köyde karantina kaldırıldı
Medeniyetler beşiği “Hattuşa” kar altında Ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran ve her mevsim ayrı güzellik sunan antik kentte kartpostallık manzaralar oluştu
21 Şubat 2021 Pazar, 10:00 İHA

Medeniyetler beşiği “Hattuşa” kar altında Ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptıran ve her mevsim ayrı güzellik sunan antik kentte kartpostallık manzaralar oluştu
Ehliyet sınavları Osmancık ve Sungurlu’da yapılacak
20 Şubat 2021 Cumartesi, 18:00 İHA

Ehliyet sınavları Osmancık ve Sungurlu’da yapılacak
Osmancık’ta baca kıvılcımı yangın çıkardı, 3 kişilik aile evsiz kaldı
20 Şubat 2021 Cumartesi, 17:00 İHA

Osmancık’ta baca kıvılcımı yangın çıkardı, 3 kişilik aile evsiz kaldı
Kaymakam Akpay kontrol noktalarını ziyaret etti
20 Şubat 2021 Cumartesi, 16:00 İHA

Kaymakam Akpay kontrol noktalarını ziyaret etti
Polisten 5 yaşındaki Elif'e doğum günü sürprizi
20 Şubat 2021 Cumartesi, 16:00 DHA

Polisten 5 yaşındaki Elif'e doğum günü sürprizi
Karlı yolları aşarak aşı yapıyorlar
20 Şubat 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Karlı yolları aşarak aşı yapıyorlar
Çorum´da `Diyabetik Ayak Merkezi´ hastalara şifa oluyor
20 Şubat 2021 Cumartesi, 13:00 DHA

Çorum´da `Diyabetik Ayak Merkezi´ hastalara şifa oluyor
Çorum polisinden kaçak tütün operasyonu Operasyonda 25 kilogram nargile tütünü ile 11 bin 600 makaron ele geçirildi
19 Şubat 2021 Cuma, 20:00 İHA

Çorum polisinden kaçak tütün operasyonu Operasyonda 25 kilogram nargile tütünü ile 11 bin 600 makaron ele geçirildi
Çorum polisinden makaron operasyonu Bağ evinde 1 milyon 480 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
19 Şubat 2021 Cuma, 19:00 İHA

Çorum polisinden makaron operasyonu Bağ evinde 1 milyon 480 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
'Diyabetik ayak' hastaları Çorum’da şifa buluyor Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından hastalar tedavi için geliyor
19 Şubat 2021 Cuma, 18:00 İHA

'Diyabetik ayak' hastaları Çorum’da şifa buluyor Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından hastalar tedavi için geliyor
Çorum’da kartpostallık kar manzaraları
19 Şubat 2021 Cuma, 10:00 İHA

Çorum’da kartpostallık kar manzaraları
Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu; 8 gözaltı (2)
18 Şubat 2021 Perşembe, 22:00 DHA

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu; 8 gözaltı (2)
Osmancık’ta bir köy karantinaya alındı
18 Şubat 2021 Perşembe, 19:00 İHA

Osmancık’ta bir köy karantinaya alındı