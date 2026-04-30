Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Uraloğlu, Çorum Valiliği girişinde Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.



Burada, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, ardından Vali Ali Çalgan'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Uraloğlu, daha sonra kentteki belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda bir araya geldi.



Ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret eden Uraloğlu, burada belediye çalışmalarını inceledi.



AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'ı ziyaret eden Uraloğlu, ilçe belediye başkanları ve teşkilat başkanlarıyla buluştu.



MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak'ı ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada partili yöneticilerle görüştü.



Uraloğlu, ziyaretlerin ardından 25 kilometrelik Çorum-Laçin kara yolu ile Kırkdilim Tünelleri'nin açılış törenine katılacak.

