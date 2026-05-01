Memur-Sen 1 Mayıs'ı Çorum'da kutladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bizi güçlü kılacak olan alın teriyle yoğrulmuş adalettir. Bizi muhkem kılacak olan gelirde, vergide, paylaşımda adalettir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarına sımsıkı sarılmaktır." dedi.



Yalçın, sendikasınca Çorum Hürriyet Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programında yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın Memur-Sen'in üyeleri, emekçiler, insanlık, mazlumlar ve mağdurlar ile alın teri mücadelesi verenler için hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Sendika üyelerinin meydanları doldurduğunu belirten Yalçın, "1 Mayıs, emperyalizme karşı küresel adaleti, kapitalizme karşı alın terindeki asaleti, zalime karşı mazluma refakati, adil bir dünyayı, hakça paylaşımı savunma günüdür. Bugün kapitalistlerin emek istismarına 'dur' demek için, küresel şebekelerin aile düşmanlığına, LGBT borazanlarına 'sus' demek için meydandayız. Sebebi olmadığımız enflasyonun bedeli emekçiye ödetilmesin, insanca çalışma koşulları tesis edilsin, kamuda ücrette denge, gelirde adalet talebimizi haykırmak, emekçinin gün sesini duyurmak için, aile dostu vergi politikası talebimizi dillendirmek için buradayız." diye konuştu.



Küresel zulüm düzenine karşı, "Dünya beşten büyüktür", "Emek sermayeden büyüktür.", "Savaşlara hayır, soykırıma hayır" demek için toplandıklarını dile getiren Yalçın, adaletsizliğin yeryüzünü kuşattığını, emeğin horlandığını ve insanlığın kan kaybettiğini vurguladı.



İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırdığını hatırlatan Yalçın, "Filo, Gazze için yolculuğunu yaparken Girit yakınlarında, uluslararası sularda haydut ve korsan İsrail tarafından alıkonuldu. Gemileri açıklarda bırakılarak batması istendi. Çorum meydanından söylüyoruz, birimizi alırsanız binimiz yola çıkarız. O kontenjana sığabilen arkadaşlarımız onlar. Aktivistlerimize bir şey olursa bunun bedelini ödetiriz." ifadelerini kullandı.



Saldırıyla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve filo organizatörleriyle iletişim halinde olduklarını aktaran Yalçın, "İsrail, Türk vatandaşlarının 18'ini Girit'te bırakmış durumda, 2'si alınmış diye bilgi verdiler. Bazı aktivistleri Aştok Limanı'na götürüyorlar. Devletimiz süreci adım adım takip ediyor ve o kardeşlerimizi oradan almak üzere hazırlıklarını yapıyorlar." dedi.



Zayıf toplumların dışarıdan yazılan senaryoya mahkum hale gelebildiğini, emperyalizmin planlarını boşa çıkarmak için güçlü bir toplum inşa edilmesi gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "Güçlü memur, güçlü Türkiye" söylemiyle hamaset yapmadıklarını anlattı.



Yalçın, şöyle devam etti:



"Kastımız gelir dağılımında adaletin olduğu, adaletin toplumun her kesiminin refahtan ve büyümeden hakkına düşeni alabildiği, alın terinin karşılığının tastamam teslim edildiği adil bir Türkiye'dir. Bizi güçlü kılacak olan alın teriyle yoğrulmuş adalettir. Bizi muhkem kılacak olan gelirde, vergide, paylaşımda adalettir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarına sımsıkı sarılmaktır. Fakat bu noktada tablo iç acıcı değil. Yüksek enflasyon ve fiyat istikrarsızlığı, sabit gelirliyi eziyor. Enflasyonla mücadelede fatura emekçiye kalıyor. Orta sınıf yok oluyor. Emekliler ay sonunu getiremiyor. Görev aylığımızda emekli aile arasındaki bağ koptu. Emekliler 22 bin lira seyyanen zammı hala alamadı."



Yalçın, kamuda ücret adaletsizliği olduğunu, çalışma barışının sağlanması için adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti.



8. Dönem Toplu Sözleşme'de uzlaşamadıklarını aktaran Yalçın, "Biz memuruz. Devletin iş gören eliyiz. Her şeyi en net gören insanlarız. Biz devletin imkanını da, imkansızlığını da en iyi bilenleriz. Varı da biliriz, yoku da biliriz ama birine varken diğerine yok. Bunu bilmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Çalışma hayatının sorunlarını çözmenin, çalışma barışını sağlamanın ülkenin direncini yükselteceğini anlatan Yalçın, kamu personeli sistemi reformuna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



Yalçın, memurlar olarak taleplerini şu şekilde sıraladı:



"Personel alım sisteminde mülakat kalksın. Kamu personel rejiminde statüler sadeleşsin. Mali ve sosyal haklar iyileştirilsin. Emeklilik sistemi yenilensin, güçlendirilsin. Personel sisteminde merkezi bir kuruma ihtiyaç var. Memurların genel hakları ve yasaklar gözden geçirilsin. 1. dereceye 3600 ek gösterge vaatte kalmasın. Görevde yükselme ünvan değişikliği sınavları tüm kurumlarda mecbur olsun. 4688 sayılı yasamız bir an önce değişsin. Bunlara ilave olarak 2016'dan sonra göreve başlayanlara ilave bir derece verilsin. Devlete kasteden suçlar hariç disiplin affı getirilsin. Mühendislik meslek kanunu çıkarılsın. Akademik personelin özlük hakları iyileştirilsin. Kariyer uzmanlarının beklentisine uygun iyileştirme yapılsın. Yardımcı hizmetler sınıfı genel idari hizmetler sınıfına aktarılsın. Kamuda bayram ikramiyesi almayan sadece memurlar kaldı. Memurlara da bayram ikramiyesi verilsin. Toplu sözleşme hükümleri engellenmesin."



Etkinlikte konuşmaların ardından gökyüzüne beyaz güvercinler uçuruldu.

