Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 7 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.



Taner S. idaresindeki 06 DAZ 575 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Ömerbey köyü yakınlarında Mehmet Ç’nin kullandığı 33 AS 308 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Soner S, Arife S, Elif S, Asel S. ve Emine Ç. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

