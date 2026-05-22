        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi dairesinden forkliftle çıkarıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi, 4. kattaki dairesinden teleskopik forkliftle çıkarıldı.

        Giriş: 22.05.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Çorum'un Osmancık ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi, 4. kattaki dairesinden teleskopik forkliftle çıkarıldı.

        62 yaşındaki Mustafa Bülbül, eve gelen bakıcı tarafından hareketsiz halde bulundu.

        İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bülbül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.


        Yaklaşık 250 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül’ün cenazesi 4. kattaki daireden teleskopik forklift yardımıyla indirildi.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Çorum'a gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
