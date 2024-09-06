Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu
Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren goller 7. dakikada Diogo Dalot'dan ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.
Giriş: 06.09.2024 - 00:57 Güncelleme: 06.09.2024 - 00:57
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UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup ilk maçında Portekiz, başkent Lizbon'da konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.
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Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı.
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Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.