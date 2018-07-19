2018 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'yla mücadele eden Ronaldo, Uruguay'a elenmelerinin ardından Yunanistan'da tatile çıkmıştı. Sevgilisi Georgina Rodriguez ve oğluyla birlikte vakit geçiren Ronaldo, arkadaşlarını da ağırlıyordu. 100 milyon Euro'luk transferinin kesinleşmesinden sonra Ronaldo'nun büyük bir cömertlik yaptığı öğrenildi.

DailyMail'de yer alan habere göre Portekizli yıldız, otelden ayrılmadan önce çalışanlara 17 bin 850 Euro'luk bahşiş verdi!

Ronaldo'nun Juvetus'a transferi sonrasında 24 saati geçik sürede 520 bin adet forması satılmıştı. Kulübün, forma sponsoruyla yaptığı anlaşma gereği elde edilen gelirin yüzde 10 ila 15'inin kulübe kaldığı ve bunun da 6-9 milyon Euro arasında olduğu kaydedilmişti.

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