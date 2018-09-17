Erkan Avcı, Çukur dizisinin bu akşam SHOW TV ekranlarında yayınlanacak 2. sezon ilk bölümünde diziye dahil olacak Karakuzular Çetesi'ne mensup Çeto karakteriyle dikkatleri üzerine çekecek. İşte Erkan Avcı'nın hayatına dair detaylar...
ERKAN AVCI KİMDİR?
Erkan Avcı 1 Ocak 1982 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitiren Erkan Avcı Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
ERKAN AVCI'NIN FİLMLERİ
Uzun Hikaye - Selami, 2012
Zenne (film) - Ahmet, 2011
Gişe Memuru - Afar Şoför 2, 2011
Can - Ali, 2011
ERKAN AVCI'NIN TV DİZİLERİ
Çukur - 2018-
Cesur ve Güzel - Korhan, 2016-2017
Karadayı - Barut Necdet, 2012-2015
Sakarya Fırat - Ethem Tekintaş, 2009-2012
Acemi Müezzin - Cemal, 2009
Kurtlar Vadisi Pusu (1. Sezon) - Gürhan, 2007
Ayrılık - Yunus, 2007
Köprü (1. Sezon) - Hasan, 2006
ERKAN AVCI'NIN ÖDÜLLERİ
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Zenne (film)) / 48. Altın Portakal Film Festivali 2011 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ