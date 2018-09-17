Berkay Ateş, bu akşam 2. sezondan ilk bölümüyle ekranlara gelecek Çukur'da dizinin akışını değiştirecek, Karakuzular Çetesi'nde yer alan Mahsun karakterine hayat verecek. İzleyicinin ekranlarda sık sık görmeye alıştığı Beraky Ateş kimdir? İşte detaylar...
BERKAY ATEŞ KİMDİR?
Berkay Ateş 19 Şubat 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.
BERKAY ATEŞ'İN FİLMOGRAFİSİ
|Sinema
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2013
|Yarım Kalan Mucize
|İsyancı
|Yardımcı Karakter
|2015
|Abluka
|Ahmet
|Başrol
|Televizyon
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2016
|İstanbul Sokakları
|Saltuk
|Yardımcı Karakter
|2016
|Anne
|Cengiz Yıldız
|Yardımcı Karakter
|Tiyatro
|Yıl
|Adı
|Yer
|2014/15
|Karabatak
|Tiyatro D22
|2015/16
|Yirmi Beş
|Tiyatro D22
|2015/16
|Bent
|Tiyatro D22
|2016/17
|Kuş Öpücüğü
|Tiyatro D22 / Moda Sahnesi
|2016/17
|Dünyaya Gözlerimden Bak
|D22 Köşk
BERKAY ATEŞ'İN ÖDÜLLERİ
|Yıl
|Ödül Veren Organizasyon
|Kategori
|2015
|22. Altın Koza Film Festivali
|Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü
|2017
|Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü
|Tiyatro (Hakikat, Elbet Bir Gün)
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