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Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli?

Berkay Ateş, Çukur'da canlandıracağı Mahsun karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide dengeleri değiştirecek Karakuzular Çetesi'nin bir ferdi olacak Mahsun karakteriyle Berkay Ateş'in hayatı merak ediliyor. İşte Berkay Ateş'in hayatına dair detaylar

17.09.2018 - 16:46 | Güncelleme:

Berkay Ateş, bu akşam 2. sezondan ilk bölümüyle ekranlara gelecek Çukur'da dizinin akışını değiştirecek, Karakuzular Çetesi'nde yer alan Mahsun karakterine hayat verecek. İzleyicinin ekranlarda sık sık görmeye alıştığı Beraky Ateş kimdir? İşte detaylar...

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş 19 Şubat 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

 

Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

BERKAY ATEŞ'İN FİLMOGRAFİSİ

Sinema
Yıl Adı Rol Notlar
2013 Yarım Kalan Mucize İsyancı Yardımcı Karakter
2015 Abluka Ahmet Başrol
Televizyon
Yıl Adı Rol Notlar
2016 İstanbul Sokakları Saltuk Yardımcı Karakter
2016 Anne Cengiz Yıldız Yardımcı Karakter
Tiyatro
Yıl Adı Yer
2014/15 Karabatak Tiyatro D22
2015/16 Yirmi Beş Tiyatro D22
2015/16 Bent Tiyatro D22
2016/17 Kuş Öpücüğü Tiyatro D22 / Moda Sahnesi
2016/17 Dünyaya Gözlerimden Bak D22 Köşk

BERKAY ATEŞ'İN ÖDÜLLERİ

Yıl Ödül Veren Organizasyon Kategori
2015 22. Altın Koza Film Festivali Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü
2017 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü Tiyatro (Hakikat, Elbet Bir Gün)

 

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