Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında ağırladığı İtalyan Famila Schio'ya 81-73 mağlup oldu. Akdeniz ekibi bu sonuçla turnuvaya veda etti.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Sergei BeliakovThomas BissuelMaka Kupatadze

ÇUKUROVA BASKETBOL: Kim Mestdagh, Chelsea Gray 3, Alina Iagupova 25, Liudmyla Naumenko, Astou Ndour 18, Kelsey Bone 19, Pelin Bilgiç 5, Sevgi Uzun 3

FAMILA SCHIO: Martina Crippa, Sandrine Gruda 9, Francesca Dotto 14, Jantel Lavender 22, Allie Quigley 18, Martina Fassina, Eva Lisec 13, Valeria Battisodo 5, Olbis Andre, Jacki Gemelos



1'İNCİ PERİYOT: 24-25

İLK YARI: 35-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-62