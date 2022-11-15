Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. İki lider Endonezya'nın başkenti Bali'de gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.
Erdoğan-Biden görüşmesinde ABD Başkanı Biden, F16 sürecine yönelik desteğinin devam edeceğini söyledi. Biden ayrıca İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.
ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Macron, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında baş başa görüştü.
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
ZİRVE ÖNCESİ ERDOĞAN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Endonezya'ya gitmeden önce İstanbul'da gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütü lideri Gülen'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili soruya, "Sayın Biden ile bir görüşme durumumuz olursa bunu da yine kendisi ile konuşacağız" yanıtını vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'ye hareket etmeden önce "G20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile bir görüşmeniz olacak mı? Putin ile yaptığınız görüşme neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasına ilişkin zirve öncesinde de bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:
"Bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Tabii birbirimize olan öz güven olmamış olsa, bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz. Ama birbirimize olan öz güven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor."
Diğer yandan iki lider son olarak Haziran ayında Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde görüşmüştü.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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