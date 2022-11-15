Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden görüştü

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Macron, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında baş başa görüştü.

Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

ZİRVE ÖNCESİ ERDOĞAN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Endonezya'ya gitmeden önce İstanbul'da gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütü lideri Gülen'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili soruya, "Sayın Biden ile bir görüşme durumumuz olursa bunu da yine kendisi ile konuşacağız" yanıtını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali'ye hareket etmeden önce "G20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile bir görüşmeniz olacak mı? Putin ile yaptığınız görüşme neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasına ilişkin zirve öncesinde de bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: