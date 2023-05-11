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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle sohbette sorulara yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle sohbette sorulara yanıt verdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Cezaevlerinde iddia edildiği gibi bol miktarda gazeteci, basın mensubu yok. Bunlar yalan. Biz IMF ile olan ilişkilerimizi bitirdik, kendi kaynaklarımızla ayaktayız ve şu anda tefecilere mefecilere hiç ihtiyacımız yok. Burada maalesef kendini bilmez bazı kişilerin fiyatlar üzerinden dalgalanmalara neden olduğu ortada. Bir ara nerelere tırmandırdılar fiyatları şimdi patates soğan 10-15 liraya düştü. İnşallah seçimden sonra bir defa bunların yargı yolu açık olmak kaydıyla bunları yargıda terleteceğiz. Çünkü benim milletimi bu tür yollarla sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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