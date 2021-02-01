Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıdayla ilgili önemli açıklama

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında gıda fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gıda enflasyonunun 'en büyük tehditlerden biri' olduğunu söyleyen Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"2020'de toplam 10 bin 505 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu belgelere istinaden 238 milyar liralık sabit yatırıma destek vereceğiz. Söz konusu yatırımlar tamamlandığında 305 binin üzerinde ilave istihdamı ülkemize kazandırmış olacağız. Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu en büyük tehditlerden biridir. Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor. Yılın ikinci yarısında dünyadaki gelişmeler ve ülkemizde aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz."

Rekabet Kurulu'nu etkin bir şekle getireceklerini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz. (Gıda) Erken uyarı sistemi kurarak hızlı ve etkin karar alma mekanizması oluşturacağız." dedi.

"GIDADA PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ UYGULAYACAĞIZ"

"Özellikle uluslararası piyasalarda ayçiçeğinde, soya fasulyesinde, buğdayda fiyat artışları yaşandı. Avrupa ve Amerika'daki boş market görüntülerin sebeplerinden bir tanesi de budur. Hamdolsun Türkiye'de böyle görüntülerin ortaya çıkmasına müsaade etmedik. 22 milyar liralık destekle tarımsal üretimin kesintisiz devamını sağladık. Bitkisel üretim cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarımsal büyüme ve ihracatta da oldukça güzel gelişmeler yaşandı. Çiftçilerimizin ekmeye, biçmeye, üretmeye devam etmeleri için onları artan girdi maliyetlerinden koruyacak tedbirleri alıyoruz. Gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz. Kuraklığın etkilerini, gıda fiyatlarındaki artışı yakından takip ediyoruz. Öncelikle gıdada piyasa gözetimi ve denetimini uygulayacağımızın altını çizmek istiyorum. Erken uyarı sistemi kurarak, hızlı ve etkin bir karar alma mekanizması oluşturacağız. Rekabet Kurulu'nu da etkin bir şekilde harekete geçireceğiz. Bu ancak özel sektörle işbirliği içinde yürüyecek bir süreçtir. Elbette piyasa dostu ve kalıcı adımlardan yanayız."