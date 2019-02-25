Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokat'ta önemli mesajlar

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...



Tokat'ın ilçelerindeki, köylerindeki, mahallelerindeki bütün vatandaşlarıma bu muhteşem meydandan selamlar ediyorum. Şu muhteşem katılımınıza, coşkunuza, sevginize, heyecanınıza ortak oluyorum. Sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. sizi ne zaman ziyaret ettiysem beni çok iyi karşıladınız, çok güzel ağırladınız. Tokatlılar olarak her seferinde bu kardeşinizi bağrına bastınız. 17 yıldır hiç kimseyi aramıza sokmadınız. Hiç kimsenin gönül bağımızı zedelemesine fırsat vermediniz.



"31 MART'TA SİZLERİN DESTİĞİNİ, OYUNU İSTİYORUM"



24 Haziran'da bu davaya, bu harekete ve elbette Cumhur İttifakı'na çok güçlü destek olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kardeşinize sahip çıktığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim aşkımızı, muhabbetimizi, dayanışmamızı kem gözlerden korusun. Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. 31 Mart'ta yine sizlerin, yine Tokat'ın desteğine ihtiyaç duyuyorum. Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden oy istiyorum, destek istiyorum. Suriye, ekonomide, terör örgütleri üzerinden kotarılan oyunu bozmak için oyunuzu istiyorum.



"31 MART İNŞALLAH TÜM MAZLUMLARIN GÜR BİR SESİ OLSUN"



31 Mart inşallah şimdiden aziz milletimiz için, Tokat için hayırlara vesile olsun. Bugün 17. ildeyim, ilçeleri saymıyorum. Ve devam ediyorum. 31 Mart inşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun. Tüm ülkede gönül belediyeciliğinin müjdecisi olsun. Milletimizle birlikte dünyanın tüm mazlum halkları için verilmiş gür bir mesaj olsun. Tokatlı kardeşlerimin talep ve istekleri Ankara'daki bürokrasi dehlizleri arasında kaybolup gitti. Ta ki AK Parti iktidarlarına kadar. İller arasında öz, üvey ayrımı yapan zihniyeti de, vatandaşlar arasında makbul, makbul olmayan ayrımını rafa kaldırdık.