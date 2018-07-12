Hürriyet'te yer alan habere göre, dönüş uçağında gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, yeni kabinede yer alanların dünyayı iyi tanıdığını, dünya ile entegre olmakta bir sıkıntıları olmadığını söyledi. Erdoğan, yeni bakanlarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

'ÇOK DAHA SERİ DERLEYİP TOPARLAYACAK'

"Berat Albayrak Bey özel sektörde başarıyla çalışmış, son dönemlerde Marmara Üniversitesi’nde bu konunun dersine girmiş. Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Maliye ve Hazine Bakanlıkları geçmişte zaten tek bir bakanlıktı ancak sonradan ayrılma süreci oldu. Ama o uygulama fayda getirmedi, zarar getirdi. Bu adımla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete finans temininde çok daha güçlü bir kaynak oluşturacak.”

'ERSOY ALANINDA 1 NUMARA PEKCAN'A İNANIYORUM'

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na getirdiğimiz arkadaşımız Mehmet Ersoy, turizm sektörü içindeki neredeyse bir numara operatördür. Davet ettik, kırmadı, görevi üstlendi.

Ticaret Bakanlığı’na getirdiğimiz Ruhsar Pekcan sektörün içinde bir iş insanı. Kendisine inanıyor, çok şey bekliyorum.

'KOCA VE SELÇUK SEKTÖRÜN İÇİNDEN GELDİLER'

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya ‘Madem sağlık sektöründen şikayetin var, o zaman gel sen de bu işin içine gir, hem bu şikayetleri ortadan kaldıralım, hem de özel sektör mantığını devlette daha hakim hale getirelim’ dedim. Milli Eğitim Bakanlığı’na da Ziya Selçuk Bey’i getirdik. Onun da akademisyenlik hayatı var ayrıca okulları var. Okullarında başarı grafiği yüksek”

'ATOM KARINCA VARANK ORGANİZATÖR PAKDEMİRLİ'

Gıda Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin babasından genlerine işlemiş bir başarı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Gıda sektöründe önemli görevlerde bulundu, ekonomi dünyasını da iyi bilen bir isim. Sevk-i idare kabiliyeti olan bir arkadaşımız. Yani bugünkü hali ile organizatör. Mustafa Varank’ı zaten tanıyorsunuz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız ODTÜ mezunu, Amerika’da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır; atom karınca diyebilirsiniz” diye konuştu.

'ZÜMRÜT İYİ İSTATİSTİKÇİ KURUM ÇOK BAŞARILI'

“Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk çok zeki, farklı yerlerde eğitim görmüş, iyi bir istatistikçidir, kadın istihdamı ile ilgili önemli çalışmaları var. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na getirdiğimiz Mehmet Kasapoğlu Spor Toto’nun başında idi. Amerika’da eğitim yaptı, Spor Toto’da bize çok ciddi katkıları oldu. Çevre Bakanı Murat Kurum’u Emlak Konut’tan aldık. Onu anlatmaya gerek var mı? Emlak Konut’un Murat Kurum ile nasıl uçtuğunu, güçlendiğini biliyorsunuz. İnsanı ve parayı iyi yöneten bir arkadaşımız.”



