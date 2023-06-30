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Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini bayramda da sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nda diplomasi trafiğini sürdürdü. Cumhurbaşkan Erdoğan, başta Rusya Devlet Başkanı Putin, Almanya Başbakanı Scholz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg olmak üzere pek çok liderle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini bayramda da sürdürdü
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinde de yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bayram tatilinin başladığı 24 Haziran'dan bu yana liderlerle telefonda görüşen Erdoğan, liderlerin bayramını kutlayıp bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in Kurban Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, bayramın, Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan, telefonda görüştüğü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bayramını kutladı. Ticaret, ekonomi, yatırım ve beşeri alanlarda ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye yönelik konuların ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İSLAM ÜLKELERİNİN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de telefonda görüşerek bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahbaz Şerif'e, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin müteakip toplantısını, mutabık kalındığı üzere Pakistan'da en uygun zamanda gerçekleştirmek istediğini belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, bayramını kutlayıp 9 Temmuz'da Özbekistan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılar diledi.

Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü toplantısının bir an önce yapılmasını istediklerini de Mirziyoyev'e iletti.

ALMANYA VE ERMENİSTAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.

FİLİSTİN VE SUDAN LİDERLERİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de telefonda görüştü.

Abbas'ın bayramını kutlayan Erdoğan, Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüşen Erdoğan, El Burhan'ın bayramını tebrik etti.

Görüşmede, Sudan'da yaşananların, bir bayramın daha buruk karşılanmasına neden olduğunu belirten Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yaptığı telefon görüşmesinde de karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de telefonda görüşen Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tarık'ın bayramını kutlayan Erdoğan, Umman'ın bölgede ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti.

Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesinde de ikili meseleler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan'ın Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de telefonda görüştü.

Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Rusya'daki gerilimin sona ermesinin, Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi.

Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliğinin yanı sıra F-35 bağlamında yaşanan haksızlıklar da ele alındı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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