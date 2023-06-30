Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğini bayramda da sürdürdü

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bayram tatilinin başladığı 24 Haziran'dan bu yana liderlerle telefonda görüşen Erdoğan, liderlerin bayramını kutlayıp bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel'in Kurban Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, bayramın, Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan, telefonda görüştüğü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bayramını kutladı. Ticaret, ekonomi, yatırım ve beşeri alanlarda ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye yönelik konuların ele alındığı görüşmede, bölgesel ve uluslararası güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.