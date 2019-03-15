Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü.

Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.