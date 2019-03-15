Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı toplu katliam boyutuna ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu için Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur. Kritik bir dönemden geçiyoruz. İnanıyorum kendisinin de zihnin de hazır olan daha çok planı projesi hazır bulunuyordu. İnşallah onun öğrencileri çalışmalarını devralacak, çalışmalarını sürdürecektik. Bilim dünyamızın kayan bir yıldızı olarak gördüğüm hocamızın Allah'tan rahmet diliyorum.

KATİL ÜLKEMİZİ, MİLLETİMİZİ VE ŞAHSIMI HEDEF ALDI

Yeni Zelanda'da cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Dünyada yükselişi seyreden İslam düşmanlıığ bireysel taciz çizgisini geçerek, toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir. Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlaşın batı toplumlarını da kanser gibi ele geçirmeye başladığı açıktır.

Kaldı ki ülkemi dahi Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmelir yapan bir katil var. Şayet önlem alınmazsa bu saldırıların yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı bu tehlikeli gidişe karşı suratle tedbir almaya davet ediyorum.