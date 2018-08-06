Bülent Yavuz, Galatasaray - Akhisarspor maçındaki tartışmalı pozisyona noktayı koydu!
06.08.2018 - 00:18 | Güncelleme:
TFF Süper Kupa'da Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede uzatmalarda da kazanan çıkmayınca kupanın sahibini penaltılar belirledi. Akhisarspor, 5 penaltı vuruşunda da hata yapmazken Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, son penaltıyı kaçırınca Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olduktan sonra kulüp tarihinde yine ilk kez Süper Kupa kazandı. Akhisarspor, 3 ayda 2 kupa kazandı. Maçta VAR uygulaması, Türkiye'de en üst düzey seviyedeki maçlarda ilk kez kullanılırken Cüneyt Çakır'ın Garry Rodrigues - Dany mücadelesindeki kararı maça damga vurdu. Bülent Yavuz, Galatasaray - Akhisarspor maçını ve Cüneyt Çakır'ın performansını yorumladı!
1
1|11
Bülent Yavuz'un değerlendirmeleri şöyle:
"Süper Kupa Akhisar'a gitti. Bence de hak yerini buldu. Gomis, fiyatını artıracağına gol atmaya çalışsa takımına daha faydalı olacağını düşünüyorum."
2
2|11
"2018 Dünya Kupası yarı finalini yönetmiş olan medar-ı iftiharımız Cüneyt Çakır, Süper Kupa finalinde yardımcıları ile birlikte çok güzel bir maç çıkardılar."
3
3|11
"Özellikle faul kararlarında iyi bir standart yakalayan hakem Çakır, sarı kartlarını da tam yerinde kullandı"
4
4|11
"Maçın kırılma noktası; Dany'nin Rodrigues'e yaptığı fauldü."
5
5|11
"Burada hakem bariz gol şansı kuralının ihlal edilmediğini düşünerek, Akhisarlı oyuncuya sarı kart gösterdi."
6
6|11
"Ancak Galatasaraylı oyuncuların yoğun itirazı ve VAR'ın inceleme istemesi üzerine Cüneyt Çakır, monitöre gidip pozisyonu tekrar izledi."
7
7|11
"Ve kararını arkasında olduğunu, kırmızıya gerek olmadığını belirtip oyunu serbest atışla başlattı"
8
8|11
"Pozisyon kimilerine göre; sarı, kimilerine göre kırmızı olabilir. Benim kararım net sarı kart"
9
9|11
"Çünkü Rodrigues'in, Dany'den koptuktan sonra onu yakalayabilecek ikinci bir Akhisarlı oyuncu mevcuttu."
10
10|11
"Dolayısıyla burada bariz bir gol şansının engellenmesinden bahsetmek mümkün değil."
11
11|11
"Bunun dışında kayda değer önemli bir pozisyon yoktu. 120 dakika boyunca bu sıcakta her tarafa koşan, her mücadelenin içinde olan hakemimiz vardı."
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.