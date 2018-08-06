Bülent Yavuz, Galatasaray - Akhisarspor maçındaki tartışmalı pozisyona noktayı koydu!

TFF Süper Kupa'da Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede uzatmalarda da kazanan çıkmayınca kupanın sahibini penaltılar belirledi. Akhisarspor, 5 penaltı vuruşunda da hata yapmazken Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, son penaltıyı kaçırınca Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olduktan sonra kulüp tarihinde yine ilk kez Süper Kupa kazandı. Akhisarspor, 3 ayda 2 kupa kazandı. Maçta VAR uygulaması, Türkiye'de en üst düzey seviyedeki maçlarda ilk kez kullanılırken Cüneyt Çakır'ın Garry Rodrigues - Dany mücadelesindeki kararı maça damga vurdu. Bülent Yavuz, Galatasaray - Akhisarspor maçını ve Cüneyt Çakır'ın performansını yorumladı!