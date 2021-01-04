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Curry 62 sayıyla kariyer rekoru kırdı, Warriors kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin kariyer sayı rekoru kırdığı maçta Portland Trail Blazers'ı 137-122 yendi

Curry 62 sayıyla kariyer rekoru kırdı, Warriors kazandı

NBA'e 8 maçla devam edildi. Stephen Curry, Warriors'ın sahasında Trail Blazers'ı 137-122 yendiği karşılaşmada 62 sayı kaydederek tarihe geçen performanslardan birine imza attı. Daha önce 2013'teki bir maçta New York Knicks'e karşı 54 sayı atan Curry, kariyer rekorunu da kırmış oldu.

Üçüncü galibiyetini alan Warriors'ta Andrew Wiggins 21, Kelly Oubre Jr 17 sayı buldu.

Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 32, CJ McCollum'un 28 sayısı sezonun üçüncü yenilgisini önleyemedi.

LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

Son şampiyon Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies deplasmanında 108-94 kazandı.

Art arda 3. olmak üzere 5. galibiyetini alan Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle mücadele etti. Anthony Davis 17, Montrezl Harrell 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 4. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'ta Kyle Anderson 18, Jonas Valanciunas ve Tyus Jones 14'er sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Boston Celtics: 120-122

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 122-123

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 94-108

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 109-124

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 109-130

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 118-108

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 107-112

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 137-122

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