İstanbul Havalimanı'nın inşasını ve işletmesini üstlenen İGA'nın ortaklarından Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu şirketin daha az faiz ödemek için re-finansman üzerinde çalıştığını söyledi. "İGA borçlarını yapılandırıyor" şeklindeki başlıklara tepki gösteren Mehmet Kalyoncu, "Bizim borcumuzu ödeme gibi bir sıkıntımız hiç olmadı. Artık proje bitmiş ve işletmeye geçmiş olduğu için risk bakış açısı farklı. Dünyada ekonomide faizlerin düşüşü gibi bir trend var. Bundan faydalanıp daha az faiz ödeyeceğimiz, finansman yükünü azaltacağımız bir finansman üzerine çalışıyoruz. Asya'dan, Çin'den bankalar ilgileniyor. 5 milyar Euro'ya kadar bir yetkilendirme yaptık. 3 milyar Euro ya da 4 milyar Euro da olabilir. Bu tamamen gelebilecek tekliflere bağlı. 3 ay içerisinde bağlayıcı teklifler almayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Kalyoncu ve Mehmet Kalyoncu, aralarında Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in de olduğu bir grup gazeteciye altyapı, enerji ve gayrimenkul sektörlerindeki yatırımlarını ve hedeflerini anlattı.

Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Kalyoncu ve Mehmet Kalyoncu, altyapı, enerji ve gayrimenkul sektörlerindeki yatırımlarını ve hedeflerini anlattı.

'BAKTIK İŞ SATIŞ NOKTASINA GİDECEKTİ, LAZARD'LA OLAN YETKİLENDİRME ANLAŞMASINI İPTAL ETTİK'

İGA, İstanbul Havalimanı ile ilgili birkaç ay önce ABD'li yatırım bankası Lazard'a yetki vermiş daha sonra iptal etmişti. Bu anlaşmanın dönem dönem hisse almak isteyen kuruluşlara muhatap olacakları bir kurum belirlemek için yapıldığını aktaran Mehmet Kalyoncu ''O dönemde Fransızlar, Paris Charles de Gaulle'ü özelleştirmek istiyordu. Sarı yeleklilerin eylemleri Fransa'daki huzursuzluklar ortaya çıkınca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu planı öteledi. Paris De Gaulle'ü almaya niyetlenip de parasını kenara ayıran birçok kurum ortada kaldı. Tam o dönemde biz Lazard'a bu mandate'i verince hepsi İstanbul'a yöneldi. Biz baktık ki bu iş satış noktasına gidecek, Lazard'la olan yetkilendirme anlaşmasını iptal ettik." diye konuştu.

'İGA'DA KALYON'UN PAYI YÜZDE 35'

İstanbul Havalimanı Yap-İşlet-Devret ihalesini Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon konsorsiyumu 25 yıllığına kazanmıştı. Her biri yüzde 20'lik paya sahip olan ortak şirketlerden Kolin, geçtiğimiz aylarda çıkarak hisselerini Kalyon'a devretmişti. Mehmet Kalyoncu İGA'nın ortaklık yapısıyla ilgili soru üzerine Kalyon Holding'in payının yüzde 35 olduğunu, Cengiz Holding'in yüzde 25, Limak Holding ile MNG'nin de yüzde 20'şer hissesi bulunduğunu aktardı.

'2020'NİN SON ÇEYREĞİNDE KAĞITHANE'DEN İSTANBUL HAVALİMANI'NA GİDEN KISIM AÇILACAK'

Havalimanı metrosuyla ilgili de konuşan Mehmet Kalyoncu, "Metro, AYGM tarafından yapılıyor. Çalışmaların durması gibi bir şey söz konusu bile değil. Hatta günlük ilerlemede 65 metre ile dünya rekoru kırdı. 2020'nin son çeyreğinde Kağıthane'den havalimanına giden kısım açılacak. 2021'de de Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na giden bölüm hizmette olacak" dedi.

'TOSYALI İLE BİRLİKTE TRANSGAZ İHALESİNE GİRDİK'



Kalyon Holding'i dünya şirketi haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Mehmet Kalyoncu, ilk adım olarak Bükreş'te bir ofis açtıklarını, buradan Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kıta Avrupası'ndaki işlerini yöneteceklerini anlattı. Kalyoncu, yurtdışı ilk ofisin neden Romanya'da açıldığıyla ilgili soru üzerine "Romanya'da halihazırda karayolu, doğalgaz yatırımı gibi teklif verdiğimiz birtakım işler vardı. Ayrıca TANAP'ın Eskişehir'den Yunanistan'a kadarki inşaatını Kalyon Holding olarak biz yapmıştık. Bu deneyimimizi şimdi hattın devamında da tekrarlamak istiyoruz" dedi. TANAP'ın Romanya ayağıyla ilgili ihaleye Tosyalı Holding ile birlikte teklif verdiklerini söyleyen Mehmet Kalyoncu, "Bu ihale Transgaz'ın ihalesi. Boruyu Tosyalı fiyatladı, işçiliği ise biz fiyatladık" diye konuştu. Kalyoncu Romanya'daki hükümet değişikliği nedeniyle ihalenin sonuçlanmasının 6 ayı bulabileceğini öngördü.



'PERU'DA CHINCERO HAVALİMANI İHALESİNE TEKLİF VERDİK'

İstanbul Metrobüs Hattı projesinin ardından Balkan coğrafyasında da metrobüs projeleri üzerinde çalıştıklarını belirten Mehmet Kalyoncu, "Romanya, Sırbistan, Arnavutluk ve şimdi de Üsküp'te bir metrobüs projesi üstünde çalışıyoruz. Katar, Kuveyt ve Güney Amerika aktif bir şekilde proje geliştirdiğimiz ülkeler arasında" dedi. Ulaştırma yatırımları kapsamında, özellikle havalimanı projeleriyle ilgili çok dünyanın her yerinden davet aldıklarını dile getiren Mehmet Kalyoncu şöyle devam etti: "Dünyanın farklı coğrafyalarında ihalelere giriyoruz. Amerika kıtasından Avrupa'ya ve Ortadoğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyada yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu ve olmaya da devam ediyor. Peru'da Chinchero Havalimanı ihalesine girdik. Orada teklif veren tek Türk firması bizdik. Türkiye'de bitirdiğimiz önemli projeler dünyada ciddi anlamda önümüzü açıyor, Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan seviyesinde görüşme davetleri alıyoruz."



'ÇİNLİ CETC İLE ANLAŞMA İMZALADIK, TEKNOLOJİ TRANSFER EDECEĞİZ'

Enerji işlerinin başında bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu da 2020 gündemlerinde öne çıkan başlıklardan birinin enerji olduğunu söyledi. "Dünyada yenilenebilir enerjide en geniş portföye sahip gruplardan biri olmayı hedefliyoruz" diyen Haluk Kalyoncu, şunları söyledi: "Kalyon Enerji olarak Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdiğimiz yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasını 2020'nin Haziran ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açmayı planlıyoruz. Bu fabrika için Türkiye'ye bir teknoloji transferi yapıyoruz. Bundan 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Kalyoncu bir heyetle beraber Çin'e gitti. Çin'in en büyük devlet şirketlerinden Çin Elektronik Teknolojisi Grubu (CETC) ile bir anlaşma imzaladık. 6 ay içerisinde CTEC firması bu fabrikanın kurulumuyla ilgili bize teknoloji transferini getirecek. Bu tesisi çok önemsiyoruz çünkü; Avrupa'nın ilk entegre hücre-ingot-vafor'dan başlayarak entegre güneş paneli üretim fabrikası olacak."

'GES YATIRIMINA 2020'DE BAŞLAYACAĞIZ'

Konya-Karapınar'da 18 kilometrekarelik bir alanda kuracakları güneş enerjisi santralının da 2020'de yatırımına başlayacaklarını söyleyen Haluk Kalyoncu; "Bu santral tamamlandığında, 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak" dedi. Her iki proje için toplam 1.5 milyar dolarlık yatırım planladıklarını aktaran Haluk Kalyoncu ''Bu panellerle, 1000 MW'lık Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralı kurulacak. Bu santral, yıllık 2 milyar 600 bin kilowatt/saat enerji üretecek. Yani yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık bir enerji üretiminden söz ediyoruz. Böylece ülke ekonomisini, yıllık 150 milyon dolarlık bir enerji ithalatından korumuş olacağız." dedi. 700 megavat Trakya'da ve 300 megavat Anadolu'da olmak üzere toplam 1.000 megavat rüzgar enerjisi santral yatırımının devam ettiğini belirten Haluk Kalyoncu ''Kullanılacak ekipmanların yerlilik oranı yüzde 60-70 seviyesinde olacak. Yüksek teknoloji üretip geliştireceğiz. Bu yatırımlarımızla 2 bin civarında yüksek nitelikli mühendis ve teknisyen istihdamı yapacağız." dedi.



'İSTANBUL HAVALİMANI YAKINLARINDA KARMA PROJE YAPACAĞIZ'

Kalyon Holding'in yeni iş kollarından birinin de markalı konut sektörü olduğunu belirten Mehmet Kalyoncu, bu kararın entegre bir yaklaşımla verildiğini söyledi. Kalyoncu şöyle devam etti: "Biz evin yolunu, arıtma tesisini yapıyor, enerjisini üretiyoruz. Yaşayanlar için hastanesini ve okulunu yapıyoruz. Bu değer zincirinin ise gayrimenkul sektörüyle tamamlandığını düşünüyoruz. İyi tasarlanmış bir ürün kendi talebini oluşturuyor. İlk markalı konut projemiz olan Nevbahar Üsküdar Projesi'nde de bunu gördük. Eylül ayında lansmana çıktık. Şu anda satışlarımız yüzde 30'lara ulaştı. Üsküdar'daki projemiz bir karma proje. Konut geliştiriciliğine devam edeceğiz. 2021'de başlamayı planladığımız İstanbul Havalimanı yakınlarında karma kullanımlı bir proje için şimdiden çalışmalara başladık."