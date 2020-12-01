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Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, Almanya'daki çalışanlarına bin euro ikramiye ödeyeceğini açıkladı.

Verilen bilgiye göre, tek seferlik ikramiyeler ile şirket çalışanlarının koronavirüs salgını kaynaklı yaşadığı zorluklara destek olunması amaçlanıyor.

Yapılan açıklamada, şirketin Almanya'daki 160 bin çalışanının Aralık ayı maaşları ile birlikte ek ikramiye alacağı kaydedildi.

Daimler bünyesindeki Mercedes Benz AG, Daimler Truck AG, Daimler Mobility ve şirketin diğer birimlerindeki çalışanlara dağıtılacak ikramiyelerin vergilendirilmeyeceği de verilen bilgiler arasında.

Daimler'in dağıtacağı ikramiyenin toplam tutarı 160 milyon euroyu buluyor.